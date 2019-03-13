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    При подготовке к ЧМ-2022 умерло 1200 человек. Это в 120 раз больше, чем на турнире в Бразилии

    Как сообщает твиттер-аккаунт Secret Footballer, при подготовке к чемпионату мира-2022 умерло 1200 человек.

    Речь идет о строителях, работающих на возведении спортивных сооружений.

    Для сравнения, при подготовке к ЧМ-2014 в Бразилии погибло 10 человек. Во время строительства объектов для турнира 2010 года в ЮАР – два.

    При подготовке к Олимпиаде в Сочи умерли 60 человек.

    Источник: Твиттер-аккаунт Secret Footballer

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    13.03.2019 12:58
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 13 марта 2019, 20:43

      Кстати Зенит-Арена творение японскага архитектора.
      А казус весь в том,что он чуть-чуть не дотянул до ее открытия(((
      Зато памятник в его честь-величественный!

      0
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      Рейтинг: +63

      Nurik Ponsuato 13 марта 2019, 17:59

      А ЧМ 2018 воскрешал нас спасибо за тот ЧМ теперь ждем смертельный ЧМ

      -1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 13 марта 2019, 17:42

      в чём смысл этой инфы?Люди каждую минуту гибнут-умирают,давайте будем подсчитывать это тоже.но б л я давайте напишем про плохого Путина и "его Олимпиаду" в Сочи...смотрите сколько тиран душ загубил.Тьфу!

      1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 13 марта 2019, 16:03

      Всё было сделано с нуля вот и жертв больше

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 13 марта 2019, 15:57

      Умерло или погибло????

      1
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      Рейтинг: +63

      Nurik Ponsuato > slavutiq70 13 марта 2019, 17:59

      Сдох

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      Рейтинг: +87

      ЧаплиN 13 марта 2019, 15:25

      А к ЧМ 2018 прибавилось только прибавилось

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 марта 2019, 14:24

      При подготовке к ЧМ 2018 ,наверняка были умершие.

      2
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 13 марта 2019, 14:21

      Не объективная статистика. Причины в студию.

      3
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      Рейтинг: +174

      Amalyy912 > Добрый Бобер 13 марта 2019, 15:58

      может просто солнце припекло, правда?

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 13 марта 2019, 14:05

      Чёт в сочи тоже дох ера

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 13 марта 2019, 13:16

      А в России...?

      3
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > mihail200606 13 марта 2019, 13:44

      Только грыжа, после очередного распила...

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