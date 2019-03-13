При подготовке к ЧМ-2022 умерло 1200 человек. Это в 120 раз больше, чем на турнире в Бразилии

Как сообщает твиттер-аккаунт Secret Footballer, при подготовке к чемпионату мира-2022 умерло 1200 человек.

Речь идет о строителях, работающих на возведении спортивных сооружений.

Для сравнения, при подготовке к ЧМ-2014 в Бразилии погибло 10 человек. Во время строительства объектов для турнира 2010 года в ЮАР – два.

При подготовке к Олимпиаде в Сочи умерли 60 человек.