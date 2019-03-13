При подготовке к ЧМ-2022 умерло 1200 человек. Это в 120 раз больше, чем на турнире в Бразилии

Кстати Зенит-Арена творение японскага архитектора.
А казус весь в том,что он чуть-чуть не дотянул до ее открытия(((
Зато памятник в его честь-величественный!
Как сообщает твиттер-аккаунт Secret Footballer, при подготовке к чемпионату мира-2022 умерло 1200 человек.
Речь идет о строителях, работающих на возведении спортивных сооружений.
Для сравнения, при подготовке к ЧМ-2014 в Бразилии погибло 10 человек. Во время строительства объектов для турнира 2010 года в ЮАР – два.
При подготовке к Олимпиаде в Сочи умерли 60 человек.