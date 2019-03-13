Наби Кейта не сыграет с «Баварией»

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта не поможет своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Тренерский штаб мерсисайдцев не включил футболиста в заявку на ближайшую игру из-за незначительной травмы, характер которой не уточняется.

На выходных Кейта выходил на замену в матче АПЛ с «Бернли» и доиграл встречу до конца.