Наби Кейта не сыграет с «Баварией»

Кейта в "Лейпциге" и "Ливере" это да разных игрока. Не задалось у него пока в АПЛ, поэтому у него и без травмы было мало шансов выйти на поле сегодня.
Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта не поможет своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
Тренерский штаб мерсисайдцев не включил футболиста в заявку на ближайшую игру из-за незначительной травмы, характер которой не уточняется.
На выходных Кейта выходил на замену в матче АПЛ с «Бернли» и доиграл встречу до конца.
- Матч «Бавария» – «Ливерпуль» состоится сегодня в 23:00 мск.
- Первая игра между этими командами завершилась нулевой ничьей.