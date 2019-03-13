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    Наби Кейта не сыграет с «Баварией»

    Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта не поможет своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

    Тренерский штаб мерсисайдцев не включил футболиста в заявку на ближайшую игру из-за незначительной травмы, характер которой не уточняется.

    На выходных Кейта выходил на замену в матче АПЛ с «Бернли» и доиграл встречу до конца.

    • Матч «Бавария» – «Ливерпуль» состоится сегодня в 23:00 мск.
    • Первая игра между этими командами завершилась нулевой ничьей.

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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    13.03.2019 08:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 марта 2019, 08:58

      Кейта в "Лейпциге" и "Ливере" это да разных игрока. Не задалось у него пока в АПЛ, поэтому у него и без травмы было мало шансов выйти на поле сегодня.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 13 марта 2019, 08:23

      Учитывая каким образом он провел первый матч, потерю вряд ли можно расценивать как фатальную.

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