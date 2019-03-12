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    «Краснодар», «Локомотив», «Зенит». Гилерме назвал тройку призеров РПЛ-2018/19

    Голкипер «Локомотива» Гилерме уверен, что москвичи завоюют медали чемпионата России по итогам текущего сезона.

    «Тройка призеров? «Краснодар», мы, «Зенит», – сказал Гилерме.

    • После 19-ти туров железнодорожники набрали 32 очка и занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.
    • В активе у «Краснодара» 35 очков, у ЦСКА – 33, у «Спартака» – 32.
    • «Локомотив» – действующий чемпион России.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    12.03.2019 16:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 марта 2019, 20:48

      Похмеляться надо по русскому обычаю, Гильерме, раз россиянином стал.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 марта 2019, 20:33

      да это сопли сказал Миранчук своему гилерме

      0
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      Рейтинг: +3120

      erma 12 марта 2019, 20:23

      Никакой Локо думает, что другие еще никакее (простите за каламбур).

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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 12 марта 2019, 19:55

      1-2 ЦСКА/Краснодар
      3-4 Зенит/Спартак

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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 12 марта 2019, 19:01

      Еврооптимист))))

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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 12 марта 2019, 17:47

      А ты смешной...

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 марта 2019, 17:33

      Смешно.Но я верю афробразилороссиянину.Почему? Потому что он на моей памяти ни разу не дал правильный прогноз.

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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 12 марта 2019, 16:53

      Смело он оценивает шансы своей команды. Если учесть что команда занявшая 2-е место в среднем за последние 10 лет не набирала меньше 60 очков, а это значит что им всего лишь нужно в оставшихся 11 матчах - 9 раз выиграть, и максимум 1 раз проиграть. Проще простого.

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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 12 марта 2019, 16:52

      А чё, поскромничал?

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