«Краснодар», «Локомотив», «Зенит». Гилерме назвал тройку призеров РПЛ-2018/19

Похмеляться надо по русскому обычаю, Гильерме, раз россиянином стал.
Голкипер «Локомотива» Гилерме уверен, что москвичи завоюют медали чемпионата России по итогам текущего сезона.
«Тройка призеров? «Краснодар», мы, «Зенит», – сказал Гилерме.
- После 19-ти туров железнодорожники набрали 32 очка и занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.
- В активе у «Краснодара» 35 очков, у ЦСКА – 33, у «Спартака» – 32.
- «Локомотив» – действующий чемпион России.