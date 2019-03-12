РПЛ: «На просьбу снять куртку фанат «Спартака» ответил: «Может, еще и штаны снять?» Снял и прислонился к стеклу»

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин разъяснил ситуацию с раздеванием болельщиков при досмотре перед входом на «Арену-Химки» на матч 19-го тура «Динамо» – «Спартак» (0:1).

Ранее появилась информация, что поклонников красно-белых раздевали до трусов.

«По фото болельщика без штанов. Никто с него их не снимал. Нужно было пройти проверку. Ему предложили снять куртку, он сказал: «Может, ещe и штаны снять?» Снял и прислонился к стеклу. Это был один человек, и это была его инициатива, а пишут, что чуть ли не всех заставляли снимать штаны.

Осмотр происходил в помещении. Снятие обуви при досмотре проходят и в аэропортах. Это нужно, чтобы предотвратить пронос на стадион разного рода запрещeнных вещей», – сказал Мейтин.