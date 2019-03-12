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    РПЛ: «На просьбу снять куртку фанат «Спартака» ответил: «Может, еще и штаны снять?» Снял и прислонился к стеклу»

    Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин разъяснил ситуацию с раздеванием болельщиков при досмотре перед входом на «Арену-Химки» на матч 19-го тура «Динамо»«Спартак» (0:1).

    Ранее появилась информация, что поклонников красно-белых раздевали до трусов.

    «По фото болельщика без штанов. Никто с него их не снимал. Нужно было пройти проверку. Ему предложили снять куртку, он сказал: «Может, ещe и штаны снять?» Снял и прислонился к стеклу. Это был один человек, и это была его инициатива, а пишут, что чуть ли не всех заставляли снимать штаны.

    Осмотр происходил в помещении. Снятие обуви при досмотре проходят и в аэропортах. Это нужно, чтобы предотвратить пронос на стадион разного рода запрещeнных вещей», – сказал Мейтин.

    Источник: «Чемпионат»

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    12.03.2019 15:52
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 12 марта 2019, 21:47

      И это футбольная новость ?
      Нда...Мельчает журналистский менеджмент.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      saitkulov71 12 марта 2019, 18:06

      дебилы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > saitkulov71 12 марта 2019, 21:00

      С обеих сторон.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20840

      derrik2000 12 марта 2019, 17:43

      Вот из-за ТАКИХ и предлагают закрыть совсем фанатские сектора Зенита и Спартака.
      А ТАКИХ там подавляющее большинство.
      Разве только штаны не все прилюдно снимут.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 марта 2019, 17:31

      Обнаглели эти " аристократы"-Дэ Билы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 12 марта 2019, 17:23

      их надо раздевать полностью ещё и жопу проверять, как наркоманов, файеры ведь так и проносят

      8
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 марта 2019, 17:21

      ладно спиной,а не передом...

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 марта 2019, 17:07

      вот достаю из широких штанин нате смотрите завидуйте.../Маяковский/

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 марта 2019, 16:20

      "На просьбу снять куртку ....."
      Так и представляю себе" Молодой человек,не соблаговолите ли вы снять куртку"

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > андрей андреев 12 марта 2019, 16:30

      ну, собственно так оно и происходит, никто не кидается сразу же куртку с тебя стягивать)

      7
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 марта 2019, 16:17

      один п-к снял другие его рекламируют

      5
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