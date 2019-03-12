На входе на «Арену-Химки» у фанатов «Спартака» и «Динамо» изъяли 22 ножа и 67 единиц тары с алкоголем

Колюще-режущие предметы и алкоголь изъяли сотрудники полиции при досмотре болельщиков у входа на стадион «Арена-Химки» на матч 19-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком». Об этом сообщил главный редактор спортивной дирекции первого канала Василий Конов.

«22 ножа изъято у болельщиков «Динамо» и «Спартака» при досмотре на входе на стадион в Химках. 32 капы. 67 единиц тары металлической и стеклянной с алкоголем», – написал Конов в телеграме.