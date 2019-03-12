На входе на «Арену-Химки» у фанатов «Спартака» и «Динамо» изъяли 22 ножа и 67 единиц тары с алкоголем

В результате осмотра изъяли 22 ножа. 15 из них у болельщиков "Спартака", 7 - у "Динамо".
Также были изъяты 32 единицы боксерских кап, перцовый баллончик у болельщика "Спартака". 67 бутылок спиртного в стеклянной таре, из них у красно-белых – 19. А также шарфы с оскорбительными надписями, сигнальные жилеты в количестве 91 штука
Колюще-режущие предметы и алкоголь изъяли сотрудники полиции при досмотре болельщиков у входа на стадион «Арена-Химки» на матч 19-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком». Об этом сообщил главный редактор спортивной дирекции первого канала Василий Конов.
«22 ножа изъято у болельщиков «Динамо» и «Спартака» при досмотре на входе на стадион в Химках. 32 капы. 67 единиц тары металлической и стеклянной с алкоголем», – написал Конов в телеграме.
- «Спартак» победил «Динамо» со счетом 1:0.
- После 19-ти туров красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» находится на 10-й строчке.