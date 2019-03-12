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    На входе на «Арену-Химки» у фанатов «Спартака» и «Динамо» изъяли 22 ножа и 67 единиц тары с алкоголем

    Колюще-режущие предметы и алкоголь изъяли сотрудники полиции при досмотре болельщиков у входа на стадион «Арена-Химки» на матч 19-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком». Об этом сообщил главный редактор спортивной дирекции первого канала Василий Конов.

    «22 ножа изъято у болельщиков «Динамо» и «Спартака» при досмотре на входе на стадион в Химках. 32 капы. 67 единиц тары металлической и стеклянной с алкоголем», – написал Конов в телеграме.

    • «Спартак» победил «Динамо» со счетом 1:0.
    • После 19-ти туров красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» находится на 10-й строчке.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    12.03.2019 15:18
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +65

      Брина 14 марта 2019, 00:29

      В результате осмотра изъяли 22 ножа. 15 из них у болельщиков "Спартака", 7 - у "Динамо".

      Также были изъяты 32 единицы боксерских кап, перцовый баллончик у болельщика "Спартака". 67 бутылок спиртного в стеклянной таре, из них у красно-белых – 19. А также шарфы с оскорбительными надписями, сигнальные жилеты в количестве 91 штука

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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 13 марта 2019, 16:46

      прям пираты какие то..... 22 Рапиры и 67 бутылок Рома.... Фрегаты не изъяли?

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      Рейтинг: +3120

      erma 12 марта 2019, 20:22

      Ножи чтобы пиво открывать. Чтобы кресла не портить.

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      Рейтинг: +9928

      Ковастер 12 марта 2019, 19:35

      А зачем ножи? Ну ладно капы, что бы случайно ко то в рыло не заехал , а нож??

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 19:22

      Хорошо что все обошлось без ЧП.

      1
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      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 12 марта 2019, 17:49

      дебилы шли повеселиться, а их лишили куража:)))

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 12 марта 2019, 17:48

      Ну вот даже колбаску порезать нечем было (((

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 марта 2019, 17:15

      на матче спартака и зинки ещё наверное больше будет перочинных и литража с петардами нужно всё изымать только чипсы пиво и лимонад с пряниками

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      Рейтинг: +876

      movie 12 марта 2019, 16:26

      Вместо ножей, фанатов таких из общества изымать надо

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > movie 12 марта 2019, 17:51

      Меня тоже один раз на турникете на каком то мероприятии завернули - нашли в рюкзаке маленький перочинный ножик , про который я и забыл , но ведь тоже НОЖИК ,что теперь меня тоже " в расход " надо было ?

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      Рейтинг: +379

      o33uk > VVM1964 13 марта 2019, 10:14

      Расход наверно лишнее, но с головой твоей что-то делать надо. Ты про камеру хранения слышал? С рюкзаком идти на стадион даже не зная что в нём ума палата видимо.

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > o33uk 13 марта 2019, 10:33

      Где я написал про стадион ? У нас мероприятия и уличные бывают ( дело было в Москве - столица Российской федерации , уточню в Парке Победы )

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      Рейтинг: +876

      movie > VVM1964 13 марта 2019, 22:54

      с ножом (ножичком) по Москве бродить? наверно в праздник. хм, ты сумасшедший

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 12 марта 2019, 16:10

      на забивчик пошли ахахаха. хорошо, что забрали

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