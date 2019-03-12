Салах: «Ради победы в АПЛ пожертвую мечтой о победе в Лиге чемпионов»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах признался, что готов пожертвовать мечтой о победе в Лиге чемпионов ради статуса чемпиона Англии.

«Я скажу честно. Для меня самым престижным турниром является Лига чемпионов. Однако весь наш город и клуб мечтают о победе в Премьер-лиге. Поэтому я с большой радостью пожертвую своей мечтой ради их мечты.

Если мы сможем выиграть оба турнира, то это будет просто прекрасно. Мы будем стараться сделать это», – заявил Салах.