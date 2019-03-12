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    Салах: «Ради победы в АПЛ пожертвую мечтой о победе в Лиге чемпионов»

    Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах признался, что готов пожертвовать мечтой о победе в Лиге чемпионов ради статуса чемпиона Англии.

    «Я скажу честно. Для меня самым престижным турниром является Лига чемпионов. Однако весь наш город и клуб мечтают о победе в Премьер-лиге. Поэтому я с большой радостью пожертвую своей мечтой ради их мечты.

    Если мы сможем выиграть оба турнира, то это будет просто прекрасно. Мы будем стараться сделать это», – заявил Салах.

    • До конца чемпионата Англии восемь туров.
    • Отставание «Ливерпуля» от «Манчестер Сити» в АПЛ – одно очко.

    Источник: Sky Sports

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    12.03.2019 11:45
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