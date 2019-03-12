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    «Манчестер Сити» выплатит компенсацию жертвам насилия

    «Манчестер Сити» выступил с объявлением на официальном сайте. Клуб пообещал компенсировать моральный ущерб всем жертвам сексуального насилия над детьми.

    Компенсация будет полагаться жертвам экс-тренера молодежной команды «Манчестер Сити» Барри Беннелла.

    В 2018 его взяли под стражу на 31 год за педофилию.

    64-летнего Беннелла признали виновным в 50 случаях сексуального насилия в отношении 12 мальчиков в возрасте от 8 до 15 лет.

    • Случаи насилия произошли в период с 1979 по 1991 год.
    • Беннелл также был тренером академии «Крю Александра».

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»

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    12.03.2019 11:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +63

      Nurik Ponsuato 12 марта 2019, 16:20

      МС заплатит Челси и Арсеналу за 6:0 и 3:0

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