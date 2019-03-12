«Манчестер Сити» выплатит компенсацию жертвам насилия

«Манчестер Сити» выступил с объявлением на официальном сайте. Клуб пообещал компенсировать моральный ущерб всем жертвам сексуального насилия над детьми.

Компенсация будет полагаться жертвам экс-тренера молодежной команды «Манчестер Сити» Барри Беннелла.

В 2018 его взяли под стражу на 31 год за педофилию.

64-летнего Беннелла признали виновным в 50 случаях сексуального насилия в отношении 12 мальчиков в возрасте от 8 до 15 лет.