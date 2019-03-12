«Манчестер Сити» выплатит компенсацию жертвам насилия

МС заплатит Челси и Арсеналу за 6:0 и 3:0
«Манчестер Сити» выступил с объявлением на официальном сайте. Клуб пообещал компенсировать моральный ущерб всем жертвам сексуального насилия над детьми.
Компенсация будет полагаться жертвам экс-тренера молодежной команды «Манчестер Сити» Барри Беннелла.
В 2018 его взяли под стражу на 31 год за педофилию.
64-летнего Беннелла признали виновным в 50 случаях сексуального насилия в отношении 12 мальчиков в возрасте от 8 до 15 лет.
- Случаи насилия произошли в период с 1979 по 1991 год.
- Беннелл также был тренером академии «Крю Александра».