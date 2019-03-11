Де Зеув: «В «Спартаке» Ари научил меня плохим русским словам»

Бывший полузащитник «Спартака» Деми Де Зеув рассказал о тренировках под руководством экс-главного тренера москвичей Валерия Карпина и о том, от кого научился нецензурным русским словам.

Голландец выступал за красно-белых с 2011-го по 2014 год.

«Карпин был отличным игроком, очень умным, знающим толк в наступательной игре. Но трудно проводить тренировки, когда твои слова кто-то переводит.

Нет, я пытался что-то запомнить: «лево», «право», «как дела». Ну и плохие слова, конечно. Им меня научил Ари. Он чертовски веселый парень, всегда на позитиве», – сказал Де Зеув.