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    Де Зеув: «В «Спартаке» Ари научил меня плохим русским словам»

    Бывший полузащитник «Спартака» Деми Де Зеув рассказал о тренировках под руководством экс-главного тренера москвичей Валерия Карпина и о том, от кого научился нецензурным русским словам.

    Голландец выступал за красно-белых с 2011-го по 2014 год.

    «Карпин был отличным игроком, очень умным, знающим толк в наступательной игре. Но трудно проводить тренировки, когда твои слова кто-то переводит.

    Нет, я пытался что-то запомнить: «лево», «право», «как дела». Ну и плохие слова, конечно. Им меня научил Ари. Он чертовски веселый парень, всегда на позитиве», – сказал Де Зеув.

    Источник: Sport24

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    11.03.2019 18:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 12 марта 2019, 11:36

      А у нас по фене ботать начинают еще с детсада, Ари только закреплял знания.

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