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    Экс-тренер Джикии: «Не умаляю достоинств Глушакова, но Георгий – заслуженный капитан «Спартака»

    Бывший тренер защитника «Спартака» Георгия Джикии Александр Антипов считает, что футболист должен носить капитанскую повязку в московской команде на постоянной основе.

    Сейчас капитаном красно-белых является Денис Глушаков. Джикия – вице-капитан.

    «Что касается его лидерских качеств, то он настоящий капитан для «Спартака». Партнeры ему доверяют, верят в него, болельщики в него верят. Я не умаляю достоинств Дениса Глушакова, но Джикия – заслуженный капитан.

    Стоит ли ему передать повязку на постоянной основе? Ну а почему нет? Решать, конечно, Кононову, но Глушаков-то сейчас не будет постоянно играть в основе, как я понимаю. Там большая конкуренция. А Джикия играет постоянно. Поэтому, если бы Джикии отдали повязку на постоянной основе, это было бы логичным решением», – сказал Антипов.

    • Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года.
    • В этом сезоне защитник провел за москвичей 25 матчей во всех турнирах и забил два гола.
    • В активе Глушакова 23 встречи и два мяча.

    Источник: «Чемпионат»

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    11.03.2019 17:36
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 21:09

      В этом есть смысл.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 11 марта 2019, 20:14

      Где вы берёте этих писак? Хоть один редактор сможет дать определение слову умАляю?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 11 марта 2019, 18:18

      Согласен! Но всё таки капитану нужно уметь, как никому другому, трезво смотреть на каждую ситуацию и держать себя в руках.
      Георгий иногда очень горяч)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 11 марта 2019, 18:12

      однозначно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 11 марта 2019, 17:52

      В игре с Динамо, Георгий был настоящим капитаном !!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar > батог 11 марта 2019, 18:19

      100%

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +49

      utyf17 > батог 11 марта 2019, 19:06

      и заплакал при столкновении с динамовцем.позорник! И это не первый случай.

      0
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > utyf17 11 марта 2019, 22:59

      " Мужчины не плачут - мужчины огорчаются " ... иногда до слез )

      0
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