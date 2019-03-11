Экс-тренер Джикии: «Не умаляю достоинств Глушакова, но Георгий – заслуженный капитан «Спартака»

Бывший тренер защитника «Спартака» Георгия Джикии Александр Антипов считает, что футболист должен носить капитанскую повязку в московской команде на постоянной основе.

Сейчас капитаном красно-белых является Денис Глушаков. Джикия – вице-капитан.

«Что касается его лидерских качеств, то он настоящий капитан для «Спартака». Партнeры ему доверяют, верят в него, болельщики в него верят. Я не умаляю достоинств Дениса Глушакова, но Джикия – заслуженный капитан.

Стоит ли ему передать повязку на постоянной основе? Ну а почему нет? Решать, конечно, Кононову, но Глушаков-то сейчас не будет постоянно играть в основе, как я понимаю. Там большая конкуренция. А Джикия играет постоянно. Поэтому, если бы Джикии отдали повязку на постоянной основе, это было бы логичным решением», – сказал Антипов.