Де Зеув: «Не скажу, что жалею о переезде в Россию, но жить здесь было тяжело»

Бывший полузащитник «Спартака» Деми Де Зеув рассказал, что не жалеет о своем решении перейти в московский клуб.

Голландец выступал за красно-белых с 2011-го по 2014 год (сезон-2013/14 футболист провел в аренде в «Андерлехте»).

«Не могу сказать, что жалею о переезде в Россию. Но жить здесь было тяжело. Совсем другая культура, не как в Голландии. В «Спартаке» мы подолгу сидели на базе и много летали. Ну и язык, конечно. Я не оправдываюсь, но было сложно играть на том уровне, что и раньше. Все шло от головы. Дома я был более расслаблен.

Сам футбол в России тоже отличается. У вас много команд, которые стараются играть технично, но физическая составляющая важнее, чем в Голландии. В Эредивизии много шустрых парней, а в России в основном здоровые и крепкие. Плюс у нас много молодых — по 17-18 лет. А здесь все не так», – сказал Де Зеув.