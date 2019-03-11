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    Де Зеув: «Не скажу, что жалею о переезде в Россию, но жить здесь было тяжело»

    Бывший полузащитник «Спартака» Деми Де Зеув рассказал, что не жалеет о своем решении перейти в московский клуб.

    Голландец выступал за красно-белых с 2011-го по 2014 год (сезон-2013/14 футболист провел в аренде в «Андерлехте»).

    «Не могу сказать, что жалею о переезде в Россию. Но жить здесь было тяжело. Совсем другая культура, не как в Голландии. В «Спартаке» мы подолгу сидели на базе и много летали. Ну и язык, конечно. Я не оправдываюсь, но было сложно играть на том уровне, что и раньше. Все шло от головы. Дома я был более расслаблен.

    Сам футбол в России тоже отличается. У вас много команд, которые стараются играть технично, но физическая составляющая важнее, чем в Голландии. В Эредивизии много шустрых парней, а в России в основном здоровые и крепкие. Плюс у нас много молодых — по 17-18 лет. А здесь все не так», – сказал Де Зеув.

    Источник: Sport24

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    11.03.2019 15:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 11 марта 2019, 20:25

      Тебе бы в условный Новокузнецк попасть. А в Москве "твоих" хватает. Чё жаловаться то?

      0
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 11 марта 2019, 20:15

      жить тяжело при зарплате в 20 тысяч рэ ,а при зарплате в 2 млн.евро жить легко и весело,только играй в своё удовольствие, да на радость болельщику!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 11 марта 2019, 17:58

      "Много летали!" Как редко при кивании на Запад, упоминают это. Силы и средства улетают вместе с керосином. А наши "умники" всё хотят играть через два на третий, "как в Англии".

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 17:23

      Ничего особого не показал в Спартаке. Больше всего запомнилась его нерешительность и боязнь взять игру на себя.

      4
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 11 марта 2019, 16:42

      Интересные эти все ребята, которые сначала увидив цифру в контракте, не думая, подписываются, а потом им сложно оказывается, ты сначала справки наведи, поспрашивай, что да как, а потом едь...

      3
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 11 марта 2019, 16:35

      Он спрятал основную мысль за словесной шелухой, но она в его тексте есть - все шло от головы. Точнее от понимания простой вещи: в российской команде голубого не примут не только болелщики, но и партнеры-россияне. Конечно об этом писали в голландской прессе, но Де Зеув списывал это на пропаганду, которой верить нельзя. Думал, что тут как в Европе. Забавно, что так же думал и Молло, который про Де Зеува ничего не знал.

      2
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 11 марта 2019, 15:26

      Просто нужно было играть.

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