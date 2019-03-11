ФСИН не получала заявления о допуске врача «Зенита» к Кокорину

Заместитель председателя Общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева сообщила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не получала запроса на допуск к нападающему «Зенита» Александру Кокорину клубного врача.

Ранее футболист пожаловался на боль в ноге при ходьбе. Ему в СИЗО был сделан электрофорез. в результате которого возникли ожоги и нагноение.

«Вообще, есть несколько вариантов допуска врача. Это могут сделать в том числе и без разрешения следователя, если считают, что так нужно.

Меня уверяют в том, что не было никакого обращения во ФСИН со стороны адвокатов или самого Кокорина, где было бы конкретно сказано «пропустите врача Пупкина к вашему заключенному Кокорину». Такого не было, и ФСИН спрашивает о том, сами они что ли этого врача «Зенита» искать должны, который мог бы взять и осмотреть Кокорина?

Как официальные лица, они требуют письмо, где были бы данные этого человека, и было бы сказано, что он обладает соответствующим образованием и является врачом именно футбольного клуба «Зенит». ФСИН говорит, что такого письма у них не было», – сказал Меркачева.

«Заявление со всеми данными подано следователю. Следователь дает разрешение, и только после этого ФСИН запускает. Без разрешения следователя ФСИН и не может никого пропустить», – прокомментировал адвокат Кокорина Андрей Ромашов.