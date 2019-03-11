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    ФСИН не получала заявления о допуске врача «Зенита» к Кокорину

    Заместитель председателя Общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева сообщила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не получала запроса на допуск к нападающему «Зенита» Александру Кокорину клубного врача.

    Ранее футболист пожаловался на боль в ноге при ходьбе. Ему в СИЗО был сделан электрофорез. в результате которого возникли ожоги и нагноение.

    «Вообще, есть несколько вариантов допуска врача. Это могут сделать в том числе и без разрешения следователя, если считают, что так нужно.

    Меня уверяют в том, что не было никакого обращения во ФСИН со стороны адвокатов или самого Кокорина, где было бы конкретно сказано «пропустите врача Пупкина к вашему заключенному Кокорину». Такого не было, и ФСИН спрашивает о том, сами они что ли этого врача «Зенита» искать должны, который мог бы взять и осмотреть Кокорина?

    Как официальные лица, они требуют письмо, где были бы данные этого человека, и было бы сказано, что он обладает соответствующим образованием и является врачом именно футбольного клуба «Зенит». ФСИН говорит, что такого письма у них не было», – сказал Меркачева.

    «Заявление со всеми данными подано следователю. Следователь дает разрешение, и только после этого ФСИН запускает. Без разрешения следователя ФСИН и не может никого пропустить», – прокомментировал адвокат Кокорина Андрей Ромашов.

    • Кокорин был арестован в октябре по статьям «Побои» и «Хулиганство».
    • Срок содержания форварда под стражей продлевался уже дважды. В последний раз – до 8 апреля.

    Источник: Sport24

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    11.03.2019 14:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +718

      ДВС 11 марта 2019, 22:01

      Не для того Кокорина сажали, чтоб он потом здоровым вышел на волю.

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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 11 марта 2019, 21:32

      Да брешёт этот ФСИН)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 марта 2019, 17:11

      Уже писал не раз, что адвокаты "разводные". При таких бабках можно было нанять бригаду адвокатов-профи с авторитетом в судебно-правовой системе, а не этих пэтэушников...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Киркинитидец 11 марта 2019, 22:15

      Конечно помню как и что он нёс с использованием ненормативной лексики. Но потом быстро с ориентировался, увидев настроение общественного мнения в отличие от мамы Кокорина и его адвокатов. Тактика была выбрана изначально неверно и долго дразнили гусей как они сами так и их адвокаты.

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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 11 марта 2019, 15:53

      Адвокатишка как всегда отжигает............

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