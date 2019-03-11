На голкипера «Ливерпуля» напали в баре. Ему порезали лицо

Голкипер молодежной команды «Ливерпуля» (U23) Шамаль Джордж подвергся нападению в ночь на субботу.

Неизвестные атаковали 21-летнего футболиста и его брата в баре «Красная дверь» около двух часов ночи по Гринвичу. Им обоим были нанесены резаные раны лица. Молодые люди были госпитализированы.

Полиция Мерсисайда обратилась за информацией и заявила, что используют записи с видеокамер для поиска нападавших.

Один из преступников описывается как белый мужчина коренастого телосложения, который был одет в белую футболку. На втором атаковавшем была черная куртка.

Представитель «Ливерпуля» сообщил, что клуб был «потрясен, что Шамаль и член его семьи подверглись такому ужасному испытанию.

«Как клуб, мы предложим Шамалю и его семье любую поддержку, которая им потребуется.

Дело теперь в руках полиции Мерсисайда, и мы отложим все вопросы к ним. Мы также настоятельно призываем всех, кто располагает информацией об этом инциденте, сообщить ее», – сказал представитель клуба.

По информации The Guardian, полиция предполагает, что нападение на темнокожего Джорджа могло быть совершено на расовой почве.