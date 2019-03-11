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    На голкипера «Ливерпуля» напали в баре. Ему порезали лицо

    Голкипер молодежной команды «Ливерпуля» (U23) Шамаль Джордж подвергся нападению в ночь на субботу.

    Неизвестные атаковали 21-летнего футболиста и его брата в баре «Красная дверь» около двух часов ночи по Гринвичу. Им обоим были нанесены резаные раны лица. Молодые люди были госпитализированы.

    Полиция Мерсисайда обратилась за информацией и заявила, что используют записи с видеокамер для поиска нападавших.

    Один из преступников описывается как белый мужчина коренастого телосложения, который был одет в белую футболку. На втором атаковавшем была черная куртка.

    Представитель «Ливерпуля» сообщил, что клуб был «потрясен, что Шамаль и член его семьи подверглись такому ужасному испытанию.

    «Как клуб, мы предложим Шамалю и его семье любую поддержку, которая им потребуется.

    Дело теперь в руках полиции Мерсисайда, и мы отложим все вопросы к ним. Мы также настоятельно призываем всех, кто располагает информацией об этом инциденте, сообщить ее», – сказал представитель клуба.

    По информации The Guardian, полиция предполагает, что нападение на темнокожего Джорджа могло быть совершено на расовой почве.

    Источник: BBC

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    11.03.2019 14:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 17:10

      Все это прискорбно но зачем футболисту сидеть в баре в такое время.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian > zigbert 11 марта 2019, 22:06

      бухать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 11 марта 2019, 16:45

      О, европейские нравы.....у нас футболисты стулья об голову в кафе ломают, а у дикарей наоборот

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4454

      Snek > sidul1 11 марта 2019, 16:54

      И не просто об голову, а об голову нашей свищенай власте.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 11 марта 2019, 16:41

      В 2 часа ночи? Очень важно оказаться в нужное время в нужном месте.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 марта 2019, 16:12

      А у нас всё наоборот-сами футболёры нападают.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +2403

      SarJr 11 марта 2019, 16:06

      Меньше по барам гуляй
      Больше про карьеру рассуждай
      Ха

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 11 марта 2019, 15:57

      Что то здесь не чисто, нацист бы кулаком ударил или кастетом,скорее всего криминальные разборки или из за бабы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 11 марта 2019, 15:17

      Когда объявят, что это Путин?? )))

      0
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