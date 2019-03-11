«Зенит» поблагодарил Фурсенко за выдающиеся достижения клуба под его руководством

«Зенит» поздравил с днем рождения бывшего президента клуба Сергея Фурсенко.

«Уважаемый Сергей Александрович! Мы благодарны Вам за выдающиеся достижения, которых клуб добился под Вашим руководством, и желаем Вам здоровья, успехов и счастья! С праздником!» – говорится в сообщении петербуржцев.