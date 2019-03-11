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    «Зенит» поблагодарил Фурсенко за выдающиеся достижения клуба под его руководством

    «Зенит» поздравил с днем рождения бывшего президента клуба Сергея Фурсенко.

    «Уважаемый Сергей Александрович! Мы благодарны Вам за выдающиеся достижения, которых клуб добился под Вашим руководством, и желаем Вам здоровья, успехов и счастья! С праздником!» – говорится в сообщении петербуржцев.

    • Фурсенко занимал должность президента-генерального директора «Зенита» с 26 мая 2017 года по 22 февраля 2019-го.
    • При нем сине-бело-голубые в прошлом сезоне заняли пятое место в РПЛ и дошли до 1/8 финала Лиги Европы.
    • На посту президента петербургского клуба Фурсенко сменил Александра Медведев.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    11.03.2019 14:12
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 11 марта 2019, 17:37

      Арентинская диаспора в Зените, 5 место в РПЛ и 1/8 Лиги Европы - конечно выдающиеся достижения

      -1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 марта 2019, 17:21

      выдающийся здесь у него язык а не достижения

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Полная Канистра 11 марта 2019, 17:25

      У него и язык такой же как достижения. Амбиции и понты и больше ничего.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ZenitGunner 11 марта 2019, 20:21

      Мне сынок, историю изучать не надо, а тем более Зенита.

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      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ZenitGunner 11 марта 2019, 20:24

      Ты мне вместе с ним и остальными хрен зачёт сдашь. Поэтому сиди и помалкивай сам, "знаток".

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ZenitGunner 11 марта 2019, 20:30

      Ну так, а кто начал. Ты не знаешь мой уровень знаний и спортивной эрудиции ? В Зените не было и не будет спортивного менеджмента. Когда меня не будет, позвонишь потом, что они появились. А гопоту давил и не только питерскую и давить буду, пока хожу на этом свете. Было бы за кого вписываться, а то за местных митрофанушек.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ZenitGunner 11 марта 2019, 22:06

      Твои личные ощущения как и многих болельщиков Зенита понятны, но это не отменяет кто был и есть Мутко, как и все последующие за ним в Зените и в РФС и Фурсенко в частности. Я давно им предлагаю опубликовать цену побед. Сколько миллиардов потрачено начиная с 2005г с приходом Газпрома в Зенит. И всегда надо помнить, что ценой победы в Кубке УЕФА в 2008г. ( было перенесено 6 матчей Зениту ), потом подарили чемпионство Рубину, ибо Зенит уже был никакой, играя через 2-3 дня.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ZenitGunner 13 марта 2019, 15:50

      Там нищих нет, ибо клубы частные и инвесторы вкладываются как и совладельцы и рекламодателями, деньги от ТВ и т.д. Там умеют зарабатывать, у нас -- получать. Небогатые клубы готовят свою молодую поросль и продают "денежным мешкам" за приличные деньги на этом живут и развиваются. Если кто-то не из грандов и топов выступит удачно как "Лестер", то ведущих игроков потом растаскивают за большие деньги. И понятно желание футболистов играть в топовых командах. Там и зарплаты на порядок выше, титулы и трофеи, а с ними и дополнительные гонорары.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 марта 2019, 16:54

      Этим выдающимся деятелям из футбольного клуба "Зенит" ( абсолютные митрофанушки ), место как можно дальше от спорта.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 16:52

      Ушел с гордо поднятой головой.

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      Рейтинг: +463

      Vratarь > zigbert 11 марта 2019, 17:53

      Да он с поднятой и приходил! Из-за гордости и вся эта ж..па.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 марта 2019, 16:11

      Выдающиеся результаты достигнуты в его правление!

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 11 марта 2019, 15:55

      Путинские ребята все имеют выдающееся достижения, тут сомнений не может быть.

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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 11 марта 2019, 15:32

      А что выдающегося он сделал?

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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 11 марта 2019, 14:30

      Наконец-то свалил.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 марта 2019, 14:25

      При нем сине-бело-голубые в прошлом сезоне заняли пятое место в РПЛ и дошли до 1/8 финала Лиги Европы.И это выдающиеся достижения ? ну да у Реала таких нет

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