«Зенит» поблагодарил Фурсенко за выдающиеся достижения клуба под его руководством

Арентинская диаспора в Зените, 5 место в РПЛ и 1/8 Лиги Европы - конечно выдающиеся достижения
«Зенит» поздравил с днем рождения бывшего президента клуба Сергея Фурсенко.
«Уважаемый Сергей Александрович! Мы благодарны Вам за выдающиеся достижения, которых клуб добился под Вашим руководством, и желаем Вам здоровья, успехов и счастья! С праздником!» – говорится в сообщении петербуржцев.
- Фурсенко занимал должность президента-генерального директора «Зенита» с 26 мая 2017 года по 22 февраля 2019-го.
- При нем сине-бело-голубые в прошлом сезоне заняли пятое место в РПЛ и дошли до 1/8 финала Лиги Европы.
- На посту президента петербургского клуба Фурсенко сменил Александра Медведев.