Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Адвокат: «Врач «Зенита» не может попасть к Кокорину в СИЗО. Следователь пока не дает разрешения»

    Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сообщил, что врачи петербургского клуба пока не могут осмотреть футболиста в СИЗО из-за отсутствия разрешения следователя.

    В марте 2018 года форвард перенес операцию по поводу разрыва крестообразных связок. Недавно он сказал, что ему больно ходить. Кокорину в «Бутырке» сделали электрофорез. В результате данной процедуры у футболиста появились ожоги и нагноение. Кроме того, по словам Ромашова, у нападающего стала неметь больная нога.

    – Заявление, как вы знаете, нами подано, но врач пока так и не попал в Александру.

    – То есть в выходные он не смог попасть к нападающему?

    – Нет, в выходные это сделать невозможно, потому что нет допуска.

    – Это сложность с допуском на стороне ФСИН?

    – Нет, это все зависит от решения следователя. Пока этого решения нет, но мы его ждем.

    • Кокорин находится в СИЗО с 11 октября по обвинению в нанесении побоев и хулиганстве.
    • В последний раз срок ареста футболиста был продлен до 8 апреля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2019 12:32
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 марта 2019, 16:29

      как всё сложно и запутано в этом сказочном дворце одни лабиринты и туннели чтобы попасть к больному принцу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 15:57

      Следователь ждет существенных предложений.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 11 марта 2019, 15:37

      Саша ходить в тюрьме не надо, в тюрьме надо сидеть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3491

      serhio80 11 марта 2019, 13:41

      дайте ему уже лет 5 и пусть едет лес валить. надоело уже нытье его адвокатов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 11 марта 2019, 13:30

      Странное поведение следователя... Не боится возможных негативных последствий. Или опасается, что врач скальпель передаст, а Кокорин побег устроит?) Мутное следствие какое-то...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Валерий1965 11 марта 2019, 13:43

      У следователей то же выходные бывают и праздники кстати

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2390

      baden69 > ufos73 11 марта 2019, 13:58

      Судя по тому, как движется дело, у всех следователей постоянно либо отпуска, либо выходные и праздничные дни...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > baden69 11 марта 2019, 14:04

      Миллер договорился,что полгода проведут в комфортных условиях в СИЗО,под контролем многочисленных ходатаев,а потом зачтут этот срок,оштрафуют по максимуму и выпустят инвалидов умственных.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > baden69 11 марта 2019, 15:14

      Да долго, надо было сразу на зону их )))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11