Адвокат: «Врач «Зенита» не может попасть к Кокорину в СИЗО. Следователь пока не дает разрешения»

Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сообщил, что врачи петербургского клуба пока не могут осмотреть футболиста в СИЗО из-за отсутствия разрешения следователя.

В марте 2018 года форвард перенес операцию по поводу разрыва крестообразных связок. Недавно он сказал, что ему больно ходить. Кокорину в «Бутырке» сделали электрофорез. В результате данной процедуры у футболиста появились ожоги и нагноение. Кроме того, по словам Ромашова, у нападающего стала неметь больная нога.

– Заявление, как вы знаете, нами подано, но врач пока так и не попал в Александру.

– То есть в выходные он не смог попасть к нападающему?

– Нет, в выходные это сделать невозможно, потому что нет допуска.

– Это сложность с допуском на стороне ФСИН?

– Нет, это все зависит от решения следователя. Пока этого решения нет, но мы его ждем.