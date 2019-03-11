Адвокат: «Врач «Зенита» не может попасть к Кокорину в СИЗО. Следователь пока не дает разрешения»

как всё сложно и запутано в этом сказочном дворце одни лабиринты и туннели чтобы попасть к больному принцу
Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сообщил, что врачи петербургского клуба пока не могут осмотреть футболиста в СИЗО из-за отсутствия разрешения следователя.
В марте 2018 года форвард перенес операцию по поводу разрыва крестообразных связок. Недавно он сказал, что ему больно ходить. Кокорину в «Бутырке» сделали электрофорез. В результате данной процедуры у футболиста появились ожоги и нагноение. Кроме того, по словам Ромашова, у нападающего стала неметь больная нога.
– Заявление, как вы знаете, нами подано, но врач пока так и не попал в Александру.
– То есть в выходные он не смог попасть к нападающему?
– Нет, в выходные это сделать невозможно, потому что нет допуска.
– Это сложность с допуском на стороне ФСИН?
– Нет, это все зависит от решения следователя. Пока этого решения нет, но мы его ждем.
- Кокорин находится в СИЗО с 11 октября по обвинению в нанесении побоев и хулиганстве.
- В последний раз срок ареста футболиста был продлен до 8 апреля.