Don Balon: Асенсио хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Реала» Марко Асенсио рассматривает вариант с уходом из мадридского клуба в летнее трансферное окно.

Как сообщает Don Balon, приоритетным вариантом продолжения карьеры 23-летний испанец выбрал «Манчестер Юнайтед», который готов повысить ему зарплату на два миллиона евро. Сейчас футболист зарабатывает 4,5 миллиона.

При этом английский клуб не намерен предлагать за Асенсио более 80 миллионов евро.