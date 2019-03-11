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    Don Balon: Асенсио хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

    Вингер «Реала» Марко Асенсио рассматривает вариант с уходом из мадридского клуба в летнее трансферное окно.

    Как сообщает Don Balon, приоритетным вариантом продолжения карьеры 23-летний испанец выбрал «Манчестер Юнайтед», который готов повысить ему зарплату на два миллиона евро. Сейчас футболист зарабатывает 4,5 миллиона.

    При этом английский клуб не намерен предлагать за Асенсио более 80 миллионов евро.

    • Сумма отступных в контракте полузащитника составляет 700 миллионов евро.
    • Интерес к Асенсио также проявляют «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм», «Бавария» и «Ювентус».

    Источник: Don Balon

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    11.03.2019 10:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 11 марта 2019, 18:00

      Не потянет Асенсио в МЮ.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 15:13

      Дон Балон ,как всегда впереди планеты всей.

      2
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 11 марта 2019, 13:58

      Асенсио-очень средний игрок !

      3
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      Рейтинг: +2403

      SarJr 11 марта 2019, 10:54

      Вряд ли его реал за такие деньги отпустит при таких то отступных

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 марта 2019, 10:29

      Шо то хлопцам не нравится здешний режим... В летнее ТО начнут разбегаться на все четыре стороны.

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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin > Рубик Докоян 11 марта 2019, 22:05

      Хотя у пана атамана золотого запасу уйма)))

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Sedoi_Goblin 11 марта 2019, 22:09

      Золотого запасу много, но с мозгами дефицит... С Пересом очень тяжело работать.

      3
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