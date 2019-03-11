Ари – об амбициях «Краснодара»: «Мы сильны и готовы к чемпионской гонке»

И с такой игрой вы хотите результата? Вы бы послушали, что о вас говорили люди на выходе со стадиона. Позор....
Форвард «Краснодара» Ари поделился мнением о перспективах своей команды стать чемпионом России по итогам текущего сезона.
«Все понимают, что у нас хорошие шансы в борьбе за первую строчку. Мы идем вторыми и являемся главными преследователями лидера. При этом у нас очень сильная команда. Но для того чтобы прийти к нашей цели, нам нужно выигрывать все оставшиеся матчи текущего сезона. Сейчас мы полностью сконцентрированы на нашей следующей игре в чемпионате против «Оренбурга». Хотим показать, что мы сильны и готовы к чемпионской гонке», – сказал Ари.
- Матч «Краснодар» – «Оренбург» состоится сегодня в 19:30 мск.
- По потерянным очкам «Краснодар» отстает от лидирующего «Зенита» на три очка.