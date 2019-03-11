Ари – об амбициях «Краснодара»: «Мы сильны и готовы к чемпионской гонке»

Форвард «Краснодара» Ари поделился мнением о перспективах своей команды стать чемпионом России по итогам текущего сезона.

«Все понимают, что у нас хорошие шансы в борьбе за первую строчку. Мы идем вторыми и являемся главными преследователями лидера. При этом у нас очень сильная команда. Но для того чтобы прийти к нашей цели, нам нужно выигрывать все оставшиеся матчи текущего сезона. Сейчас мы полностью сконцентрированы на нашей следующей игре в чемпионате против «Оренбурга». Хотим показать, что мы сильны и готовы к чемпионской гонке», – сказал Ари.