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    Ари – об амбициях «Краснодара»: «Мы сильны и готовы к чемпионской гонке»

    Форвард «Краснодара» Ари поделился мнением о перспективах своей команды стать чемпионом России по итогам текущего сезона.

    «Все понимают, что у нас хорошие шансы в борьбе за первую строчку. Мы идем вторыми и являемся главными преследователями лидера. При этом у нас очень сильная команда. Но для того чтобы прийти к нашей цели, нам нужно выигрывать все оставшиеся матчи текущего сезона. Сейчас мы полностью сконцентрированы на нашей следующей игре в чемпионате против «Оренбурга». Хотим показать, что мы сильны и готовы к чемпионской гонке», – сказал Ари.

    • Матч «Краснодар» – «Оренбург» состоится сегодня в 19:30 мск.
    • По потерянным очкам «Краснодар» отстает от лидирующего «Зенита» на три очка.

    Источник: «Известия»

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    11.03.2019 07:16
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 11 марта 2019, 23:18

      И с такой игрой вы хотите результата? Вы бы послушали, что о вас говорили люди на выходе со стадиона. Позор....

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > владимир миронов 11 марта 2019, 23:19

      Даже с Оренбургом возникли проблемы...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 11 марта 2019, 21:34

      Такие команды как Оренбург на классе побеждать сначала научится надо. Да и пенальти забивать... Рано пока)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -2

      kurilov 11 марта 2019, 17:38

      Твой настрой, твоим тренерам и Газинсклму Петрову да Каборе!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 14:38

      Ни одна команда не выиграет все оставшиеся матчи. Без потерь не обойтись.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 марта 2019, 10:34

      Сегодня с Оренбургом проблем не должно быть, а вот на всю гонку преследования бензина может не хватить...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов > Рубик Докоян 11 марта 2019, 12:34

      Что верно,то верно. Надо быть реалистами.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > владимир миронов 11 марта 2019, 16:07

      Короткая скамейка, а если ещё продолжат выступать в ЛЕ, то тем более будет сложно играть в таком режиме и соперничать с теми у кого недельный цикл.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 марта 2019, 10:08

      В гонке не все участники становятся победителями.

      2
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