Сарри: «Вулверхэмптон» не хотел играть. Десять игроков стоят на последних 25 метрах поля»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат начат 30-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:1).

«Нам немного не повезло, потому что мы пропустили гол в первом же моменте, как они вошли в нашу штрафную. С другой стороны, мы сами должны были играть без свободных зон и должны были передвигать мяч быстрее.

Нужно играть в одно-два касания, а не в пять-шесть. Мы должны играть лучше против команды, которая не хочет играть. Они не хотели играть, но этого не достаточно. Мы хотели играть лучше.

Нужно передвигать мяч быстрее, нужно больше двигаться без мяча, иначе сложно играть против десяти соперников, которые стоят на последних 25 метрах поля», – сказал Сарри.