Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сарри: «Вулверхэмптон» не хотел играть. Десять игроков стоят на последних 25 метрах поля»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат начат 30-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:1).

    «Нам немного не повезло, потому что мы пропустили гол в первом же моменте, как они вошли в нашу штрафную. С другой стороны, мы сами должны были играть без свободных зон и должны были передвигать мяч быстрее.

    Нужно играть в одно-два касания, а не в пять-шесть. Мы должны играть лучше против команды, которая не хочет играть. Они не хотели играть, но этого не достаточно. Мы хотели играть лучше.

    Нужно передвигать мяч быстрее, нужно больше двигаться без мяча, иначе сложно играть против десяти соперников, которые стоят на последних 25 метрах поля», – сказал Сарри.

    • «Челси» с 57 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице.
    • «Вулверхэмптон» с 44 очками идет седьмым.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2019 01:54
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 11 марта 2019, 06:19

      Ой да сплюнь. Сити хотел играть и все мы знаем что получилось.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11