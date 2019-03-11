Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг прокомментировал результат матча 30-го тура АПЛ против «Арсенала» (0:2).

На 68-й минуте главный арбитр Джонатан Мосс назначил пенальти в ворота «МЮ».

назначил пенальти в ворота «МЮ». Удар реализовал форвард Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Обидно. Особенно обидно, когда создаешь так много моментов. В другой день мы бы воспользовались этими моментами и могли бы забить два или три мяча к перерыву. В матчах с топовыми клубами вас наказывают.

Пенальти? С той позиции, где был я, мне не казалось, что был пенальти.

Я знаю, какой у нас характер и дух. Мы перевернули ситуацию: где мы были в октябре и где мы сейчас. Но как клуб мы должны стремиться к более высоким местам в лиге», – сказал Янг.