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    Янг - о матче с «Арсеналом»: «Мне не казалось, что был пенальти»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг прокомментировал результат матча 30-го тура АПЛ против «Арсенала» (0:2).

    «Обидно. Особенно обидно, когда создаешь так много моментов. В другой день мы бы воспользовались этими моментами и могли бы забить два или три мяча к перерыву. В матчах с топовыми клубами вас наказывают.

    Пенальти? С той позиции, где был я, мне не казалось, что был пенальти.

    Я знаю, какой у нас характер и дух. Мы перевернули ситуацию: где мы были в октябре и где мы сейчас. Но как клуб мы должны стремиться к более высоким местам в лиге», – сказал Янг.

    Источник: BBC

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    11.03.2019 01:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +790

      JI e x a 11 марта 2019, 14:25

      Интересно, а в матче с ПСЖ с той позиции, где был Янг, что ему казалось, когда судья рисовал пенальти?

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 марта 2019, 10:45

      Вначале нам казалось, потом оказалось, что не казалось...

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 марта 2019, 08:05

      По-моему, это пенальти. Толчок рукой в спину, на повторе чётко видно акцентированное движение руки. Это даже покруче, чем бывает просто руку на плечо положил, а соперник уже упал как подкошенный.

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      Рейтинг: +421

      LMI 11 марта 2019, 07:32

      Арсенал столько в этом сезоне "получил радостей", что если вчера и не было ничего, то хоть раз обратку заслужили

      1
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