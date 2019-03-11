Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», прокомментировал результат матча 30-го тура АПЛ против «Арсенала» (0:2).

На 68-й минуте главный арбитр Джонатан Мосс назначил пенальти в ворота «МЮ».

назначил пенальти в ворота «МЮ». Удар реализовал форвард Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Мы начали медленно. Возможно, это из-за матча Лиги чемпионов в среду. Мы создавали моменты, и когда они забили первый мяч, игра пошла по-другому.

Мы создали намного больше моментов сегодня, чем когда обыгрывали их в Кубке Англии. Порой такое случается. Дважды мы попали в перекладину и создали пять очень ярких моментов. Арбитр расстроится, когда увидит повтор. Я не думаю, что был пенальти.

Мы должны были идти вперед до конца, но нам это не удавалось. Это один из тех дней, когда вы должны взбодриться. У нас будет игра с «Вулверхэмптоном» в Кубке Англии, и это большой матч», – сказал Сульшер.