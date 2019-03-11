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    Сульшер – о пенальти в матче с «Арсеналом»: «Арбитр расстроится, когда увидит повтор»

    Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», прокомментировал результат матча 30-го тура АПЛ против «Арсенала» (0:2).

    «Мы начали медленно. Возможно, это из-за матча Лиги чемпионов в среду. Мы создавали моменты, и когда они забили первый мяч, игра пошла по-другому.

    Мы создали намного больше моментов сегодня, чем когда обыгрывали их в Кубке Англии. Порой такое случается. Дважды мы попали в перекладину и создали пять очень ярких моментов. Арбитр расстроится, когда увидит повтор. Я не думаю, что был пенальти.

    Мы должны были идти вперед до конца, но нам это не удавалось. Это один из тех дней, когда вы должны взбодриться. У нас будет игра с «Вулверхэмптоном» в Кубке Англии, и это большой матч», – сказал Сульшер.

    • «МЮ» опустился на пятую строчку в таблице по итогам этого матча.
    • «Арсенал» поднялся на четвертое место.

    Источник: BBC

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    11.03.2019 00:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 12:54

      Расстроится ли?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +267

      Dos_Santos 11 марта 2019, 11:34

      Пересмотрел 20 раз эпизод с падением Ляказета. В момент якобы "толчка", Фред держал полувытянутую руку внешней стороной ладони на левом боку Ляказета. Думаете таким образом можно завалить ни кого-то а спортсмена в полтора раза тяжелее тебя самого? Исаак Ньютон в гробу переворачивается от одной вашей мысли об этом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 марта 2019, 08:56

      пенальти был, может не самый очевидный, но был.

      2
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      Рейтинг: +95

      сейду 11 марта 2019, 07:50

      Какой-то машинный перевод, остаётся добавить "охладите ваше траханье".

      0
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      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > сейду 11 марта 2019, 08:03

      Не стоит за это судить местных журналюх. 90% из них сейчас учатся в школе. А ты представляешь, какой там уровень английского. Поэтому приходится использовать Google Translate.

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