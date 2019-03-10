Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал результат матча 30-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:1).

«Мы расстроены. Мы не создали много моментов, и мы слишком медленно передвигали мяч. Три месяца назад мы, может, и проиграли бы в такой игре.

Настрой хороший. Когда мы проиграли 0:6 «Сити», мы говорили, что остается три или четыре месяца и что мы должны постараться и финишировать в топ-4. Игроки расстроены, потому что мы могли сыграть лучше», – сказал Азар.

«Челси» с 57 очками идет на шестой строчке в таблице.