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    Азар – о ничьей с «Вулверхэмптоном»: «Три месяца назад мы, может, и проиграли бы в такой игре»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал результат матча 30-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:1).

    «Мы расстроены. Мы не создали много моментов, и мы слишком медленно передвигали мяч. Три месяца назад мы, может, и проиграли бы в такой игре.

    Настрой хороший. Когда мы проиграли 0:6 «Сити», мы говорили, что остается три или четыре месяца и что мы должны постараться и финишировать в топ-4. Игроки расстроены, потому что мы могли сыграть лучше», – сказал Азар.

    «Челси» с 57 очками идет на шестой строчке в таблице.

    Источник: BBC

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    10.03.2019 19:41
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