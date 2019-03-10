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    Мбаппе – о вылете из ЛЧ: «Нет слов, я ошеломлен. Но я верю в «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал об ощущениях после вылета из Лиги чемпионов.

    В среду парижане дома проиграли «Манчестер Юнайтед» (1:3) в ответном матче 1/8 финала и покинули турнир.

    «Нет слов. Я ошеломлен. Это трудно принять, потому что нам пришлось работать так много, чтобы дойти до этого момента, и вылетели.

    Но футбол не останавливается. Мы постараемся держать голову высоко и завершить сезон сильно. Нашей целью было прогрессировать. Мы упорно работаем для этого каждый день.

    Это была отличная атмосфера. Мы не хотели портить вечеринку, но она была испорчена. Есть много людей, которые будут сомневаться в нас в будущем, но я все равно верю в этот проект.

    Я думаю, что, если мы будем держаться вместе, нам удастся добиться чего-то особенного с этим клубом. Если мы вылетели, то, возможно, мы просто не справились с этой задачей.

    Я останусь в Париже на следующий год, это уже решено. Ясно и точно», – цитирует Мбаппе Goal со ссылкой на Telefoot.

    Источник: Goal

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    10.03.2019 16:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 22:13

      Жаль что исправить в этом сезоне уже ничего нельзя.

      2
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 10 марта 2019, 19:32

      В ответном матче Мбаппе показал, что пока не готов решать исход матча в одиночку, когда этого требуется, хотя возможность у него для этого была, и не одна. Именно такие провальные матчи либо помогают игроку, либо наоборот. В принципе у Мбаппе все впереди и покажет только время, чего он стоит! Подождем...

      2
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 10 марта 2019, 18:39

      Беги глупец из этого клуба! С ним ты кроме чемпионства Франции ничего не увидишь!

      0
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      Рейтинг: +4454

      Snek 10 марта 2019, 18:32

      Ну Мбаппе вообще можно не париться, если продолжит прогрессировать, то он выиграет свою ЛЧ и не раз даже, и не обязательно в ПСЖ. А вот ПСЖ рано или поздно лишится своих инвесторов, если ничего не выиграет.
      Абрамович хотел продать Челси, а потом они выиграли ЛЧ и он отложил продажу.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 марта 2019, 17:13

      главная новость в последнем предложении. Мбаппе ещё молодой, пусть окрепнет до конца, время есть, но в ПСЖ он еврокубков не возьмёт.

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