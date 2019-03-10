Мбаппе – о вылете из ЛЧ: «Нет слов, я ошеломлен. Но я верю в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал об ощущениях после вылета из Лиги чемпионов.

В среду парижане дома проиграли «Манчестер Юнайтед» (1:3) в ответном матче 1/8 финала и покинули турнир.

«Нет слов. Я ошеломлен. Это трудно принять, потому что нам пришлось работать так много, чтобы дойти до этого момента, и вылетели.

Но футбол не останавливается. Мы постараемся держать голову высоко и завершить сезон сильно. Нашей целью было прогрессировать. Мы упорно работаем для этого каждый день.

Это была отличная атмосфера. Мы не хотели портить вечеринку, но она была испорчена. Есть много людей, которые будут сомневаться в нас в будущем, но я все равно верю в этот проект.

Я думаю, что, если мы будем держаться вместе, нам удастся добиться чего-то особенного с этим клубом. Если мы вылетели, то, возможно, мы просто не справились с этой задачей.

Я останусь в Париже на следующий год, это уже решено. Ясно и точно», – цитирует Мбаппе Goal со ссылкой на Telefoot.