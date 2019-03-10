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    Адвокат Кокорина: «Другие обвиняемые тоже лежат, смотрят телевизор и ни у кого ничего не немеет»

    Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сказал, что футболист не имеет претензий к врачам в «Бутырке». Ранее форварду сделали в СИЗО электрофорез, после которого у него появились ожоги.

    На прошлой неделе Кокорин пожаловался, что ему больно ходить. По словам адвоката, у форварда немеет прооперированная нога.

    – Врачи «Зенита» не посетили Кокорина?

    – Александр подал об этом заявление, и мы в своем ходатайстве указали все данные главного врача «Зенита», который должен прийти. Пока ответа никакого нет. Даже члены ОНК (Общественная наблюдательная комиссия), которые курируют изоляторы, хотят обращаться к начальнику ГСУ (Главное следственное управление) Агафьевой Наталье Ивановне, если к началу следующей недели не будет подвижек. Пока тишина. Завтра все будем уточнять.

    – Как обстоят дела с коленом Кокорина?

    – Мы не хотим ссориться со ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) и опровергать их голословные утверждения. Они говорят, что никакого электрофореза не было. На самом деле он был, целая серия даже. Она не закончена ввиду этой травмы. У нас есть копии медицинской карты, которую мы запросили. Человек говорит о наличии покраснения, но это через 12 дней после травмы. Там были именно болячки. Если через 12 дней сохранились покраснения, что тогда было в самом начале?

    – Видимо, что-то более серьезное.

    – Конечно. Ожог с проникновением в мышечную ткань на одной точке, а на второй только кожные покровы сожжены. Мне незачем врать. Еще нам говорят, что нога немеет, потому что Кокорин сидит и смотрит телевизор. Но почему-то немеет именно та нога, где была операция на колене, а вторая нет. Другие обвиняемые тоже лежат, смотрят телевизор и ни у кого ничего не немеет.

    Да и потом, эти спортивные упражнения без контроля и в таком ограниченном количестве и метраже без препаратов, могут только навредить. Поэтому он сейчас максимально осторожно к этому подходит. Это все тоже надо учитывать. Правильно некоторые развитые блогеры говорят, что теперь замначальника ФСИН специалист по восстановлению после травм. У него действительно идет онемение ноги, это очень плохой симптом, потому мы и начали бить тревогу.

    – Это произошло из-за некомпетентности врачей? Кокорин жалуется на них?

    – Мы не жалуемся на врачей, смысла в этом нет. Они хотели по-своему помочь, мы это понимаем. У них аппаратура изношена до последнего предела, потому что не учитывается количество людей, которые подвергаются лечению. Поэтому Кокорин к врачам и ко ФСИН никаких претензий не имеет. Он имеет претензии к следствию, которое его удерживает под стражей без учета его состояния. Если бы у него нога была чувствительна, то он бы почувствовал ожог, и все это прекратилось. Это же неумышленно сделано. Мы об этом говорим только потому, что констатируем онемение ноги. Вот что главное. Ожоги пройдут, ничего страшного нет.

    – Как обстоят дела с ЕСПЧ? Получили необходимые документы?

    – На следующей неделе должны получить.

    • Кокорин находится в СИЗО с 1 октября по обвинению в нанесении побоев и хулиганстве.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.03.2019 16:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 22:07

      Слабенький он какой то.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 марта 2019, 19:21

      Надо звонить..
      Человеку из Кремлевлева...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 10 марта 2019, 17:44

      А вот у пака может голова до сих пор немая..))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 10 марта 2019, 16:31

      У других не немеют ноги, потому что они обвиняются по другим статьям.И не миллионеры.

      2
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