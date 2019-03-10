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    The Telegraph: Катар заплатил ФИФА 880 миллионов за право проведения ЧМ-2022

    Катар тайно предложил ФИФА 400 миллионов долларов за 21 день до того, как страну выбрали хозяйкой чемпионата мира-2022.

    По информации The Telegraph, согласно некоторым документам, руководители катарской государственной телекомпании «Аль-Джазира», принадлежащей и контролируемой эмиром Катара шейхом Хамадом бен Халифой аль-Тани, подписали телевизионный контракт, включающий большое предложение.

    В договор также включен гонорар в размере 100 миллионов долларов, который будет выплачен ФИФА только в том случае, если Катар получит право на проведение ЧМ-2022.

    В документах говорится: «В случае, если право на проведение турнира в 2022 году присудят Катару, «Аль-Джазира» обязана в дополнение к… в качестве платы за права, перечислит ФИФА на указанный счет денежную сумму в размере 100 миллионов долларов США».

    По сообщениям, ФИФА получит многомиллионный платеж, который включает в себя часть гонорара за успех выборах страны-хозяйки ЧМ-2022 в размере 100 миллионов долларов, в следующем месяце в соответствии с условиями контракта.

    Кроме того, спустя некоторое время году Катар сделал еще одно предложение ФИФА в размере 480 миллионов долларов. Это означает, что страна напрямую предложило 880 миллионов, чтобы право на проведение ЧМ-2022 досталось ему.

    • В настоящее время данный контракт является частью расследования швейцарской полицией о подкупе.
    • ФИФА отказалась комментировать обвинения.

    Источник: The Telegraph

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    10.03.2019 13:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 марта 2019, 16:19

      А сколько заплатила Россия?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 10 марта 2019, 15:34

      а Германия или Франция думаете не покупала чемпионат?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 10 марта 2019, 14:03

      Даром шейхи отделались....Есть 800 миллиардов,
      а 800 миллионов,так,детские шалости.
      Ну ничего ФСБ разберется ,оно же и Президиум ФИФА)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 10 марта 2019, 13:43

      Катар, да купите вы уже The Telegraph! Они уже чуть ли не открытым текстом напрашиваются.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +473

      Файдаэн > Manilov 10 марта 2019, 15:40

      Раньше революции начинались как раз с захвата телеграфа и почтовой станции.

      Стоит продолжить традицию

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 10 марта 2019, 13:41

      А сколько тогда заплатила Англия за полуфиналы и финал на Уэмбли, с их то средневековыми стадионами

      3
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