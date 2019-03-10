The Telegraph: Катар заплатил ФИФА 880 миллионов за право проведения ЧМ-2022

Катар тайно предложил ФИФА 400 миллионов долларов за 21 день до того, как страну выбрали хозяйкой чемпионата мира-2022.

По информации The Telegraph, согласно некоторым документам, руководители катарской государственной телекомпании «Аль-Джазира», принадлежащей и контролируемой эмиром Катара шейхом Хамадом бен Халифой аль-Тани, подписали телевизионный контракт, включающий большое предложение.

В договор также включен гонорар в размере 100 миллионов долларов, который будет выплачен ФИФА только в том случае, если Катар получит право на проведение ЧМ-2022.

В документах говорится: «В случае, если право на проведение турнира в 2022 году присудят Катару, «Аль-Джазира» обязана в дополнение к… в качестве платы за права, перечислит ФИФА на указанный счет денежную сумму в размере 100 миллионов долларов США».

По сообщениям, ФИФА получит многомиллионный платеж, который включает в себя часть гонорара за успех выборах страны-хозяйки ЧМ-2022 в размере 100 миллионов долларов, в следующем месяце в соответствии с условиями контракта.

Кроме того, спустя некоторое время году Катар сделал еще одно предложение ФИФА в размере 480 миллионов долларов. Это означает, что страна напрямую предложило 880 миллионов, чтобы право на проведение ЧМ-2022 досталось ему.