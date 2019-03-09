Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жоржиньо – об отношениях с Сарри: «Я не золотой мальчик. Он орал на меня, когда я ошибался, как и на остальных»

    Полузащитник «Челси» Жоржиньо рассказал о своих отношениях с главным тренером лондонской команды Маурицио Сарри.

    «У меня с ним нормальные отношения. Я не хожу ужинать с ним, не хожу к нему в гости. Мы профессионалы. Он объясняет, чего хочет от меня, а я стараюсь на поле воплощать это в жизнь. Я тот игрок, который может помочь ему добиться от команды того, что он хочет видеть. Он орал на меня, когда я ошибался, как и на остальных. Я, безусловно, не считаю себя золотым мальчиком», – сказал Жоржиньо.

    • Сарри возглавил «Челси» в июле 2018 года.
    • После 28 сыгранных матчей команда занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.
    • Жоржиньо в текущем сезоне сыграл 38 матчей в составе «Челси» и забил два гола.

    Источник: The Guardian

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.03.2019 17:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11