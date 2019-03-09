Жоржиньо – об отношениях с Сарри: «Я не золотой мальчик. Он орал на меня, когда я ошибался, как и на остальных»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо рассказал о своих отношениях с главным тренером лондонской команды Маурицио Сарри.

«У меня с ним нормальные отношения. Я не хожу ужинать с ним, не хожу к нему в гости. Мы профессионалы. Он объясняет, чего хочет от меня, а я стараюсь на поле воплощать это в жизнь. Я тот игрок, который может помочь ему добиться от команды того, что он хочет видеть. Он орал на меня, когда я ошибался, как и на остальных. Я, безусловно, не считаю себя золотым мальчиком», – сказал Жоржиньо.