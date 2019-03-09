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    Ещенко: «Хотел бы поиграть против Месси»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что ему бы хотелось однажды сыграть против капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

    «Хотел бы поиграть против Лионеля Месси. С Криштиану Роналду я уже играл, теперь интересно было бы противостоять Месси», – сказал Ещенко в интервью на YouTube-канале «Derby TV».

    • Ещенко сейчас восстанавливается после операции на коленном суставе.
    • В текущем сезоне 35-летний футболист сыграл девять матчей в составе «Спартака» во всех турнирах.

    Источник: DerbyTV

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    09.03.2019 14:59
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 11:28

      Теперь Андрей твои мечты сыграть только против Дзюбы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 марта 2019, 20:41

      может и приедет на твой последний прощальный матч

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 9 марта 2019, 19:28

      Мольде всякие научитесь проходит с начало..Месси ему подавай..лол

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      SummerHAze 9 марта 2019, 18:20

      чтобы он тебя на пятую точку весь матч сажал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 9 марта 2019, 17:33

      Интересно, с каком из турниров????????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 9 марта 2019, 17:22

      Андруша,тебе пора бы уже о выходе на пенсию подумать,а не о схватке с Месси мечтать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6063

      rash1959 9 марта 2019, 17:13

      Новый главный по СМИ куда смотрит, пусть тренируются больше, чем болтать по-пусту. Зашить всем рты, и по три тренировки в день.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 9 марта 2019, 16:48

      Зачем? Обосраться?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4369

      TOL47 9 марта 2019, 16:27

      мечты которые не сбудутся

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 9 марта 2019, 16:27

      Включи PS4

      1
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