Ещенко: «Хотел бы поиграть против Месси»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что ему бы хотелось однажды сыграть против капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

«Хотел бы поиграть против Лионеля Месси. С Криштиану Роналду я уже играл, теперь интересно было бы противостоять Месси», – сказал Ещенко в интервью на YouTube-канале «Derby TV».