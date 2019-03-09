Ещенко: «Хотел бы поиграть против Месси»

Теперь Андрей твои мечты сыграть только против Дзюбы.
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что ему бы хотелось однажды сыграть против капитана «Барселоны» Лионеля Месси.
«Хотел бы поиграть против Лионеля Месси. С Криштиану Роналду я уже играл, теперь интересно было бы противостоять Месси», – сказал Ещенко в интервью на YouTube-канале «Derby TV».
- Ещенко сейчас восстанавливается после операции на коленном суставе.
- В текущем сезоне 35-летний футболист сыграл девять матчей в составе «Спартака» во всех турнирах.