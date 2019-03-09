Клопп – о безголевой серии Салаха: «Это абсолютно нормально»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о безголевой серии нападающего Мохамеда Салаха.

«Если вы играете в атаке, то у вас есть моменты, которые вы можете реализовать. Как тренер, я понимаю, что футболисты не могут забивать постоянно. У Салаха невероятные показатели. Его голы помогли добиться тех результатов, которые у нас есть сейчас. Конечно, в этом есть его большая заслуга. Мы не говорили с ним об этом, потому что это совершенно нормально. Даже в очень сложном матче против «Эвертона» у нас было четыре или пять моментов», – сказал Клопп.