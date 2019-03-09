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    Клопп – о безголевой серии Салаха: «Это абсолютно нормально»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о безголевой серии нападающего Мохамеда Салаха.

    «Если вы играете в атаке, то у вас есть моменты, которые вы можете реализовать. Как тренер, я понимаю, что футболисты не могут забивать постоянно. У Салаха невероятные показатели. Его голы помогли добиться тех результатов, которые у нас есть сейчас. Конечно, в этом есть его большая заслуга. Мы не говорили с ним об этом, потому что это совершенно нормально. Даже в очень сложном матче против «Эвертона» у нас было четыре или пять моментов», – сказал Клопп.

    • Салах не забивает с 9 февраля.
    • В текущем сезоне египтянин сыграл 38 матчей в составе «Ливерпуля», отличился 20 голами и 8 результативными передачами.

    Источник: Liverpool Echo

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    09.03.2019 11:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 11:09

      Главное оружие Салаха -чутье на гол. Он еще проявит себя.

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      Рейтинг: +3795

      serppion 10 марта 2019, 02:14

      Безголевая серия Артёма Дзюба растянулась на 1011 минут. Последний раз нападающий поражал ворота соперников 25 октября 2018 года. И Семак говорит, что это совершенно нормально для классных нападающих.

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 9 марта 2019, 14:56

      Конечно нормально. Просто Салах из той когорты футболистов, которые выдают максимум, иногда очень высокий, в течение сезона-двух, редко - трех. Ну и у Салаха этот период завершается, он становится самим собой.

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