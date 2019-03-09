«Динамо» – «Спартак»: красно-белые ни разу не проиграли на «Арене-Химки»

Не в обиду болелам "Спартака" и моему зятю--лиха беда начало. Все благие дела надо когда-то начинать. Но у меня баранка очень дорогая.
Завтра, 10 марта, состоится матч 19 тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком». Обратим внимание на статистику личных встреч.
Команды на «Арене-Химки» провели всего девять встреч. Ни в одной из них «Динамо» не добилось победы (пять поражений). Разницы мячей в этих поединках – 10-21 в пользу «Спартака».
- Встреча начнется в 19:00 по Москве.
- «Спартак» в РПЛ идет четвертым.
- «Динамо» занимает десятое место.