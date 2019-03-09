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    «Динамо» – «Спартак»: красно-белые ни разу не проиграли на «Арене-Химки»

    Завтра, 10 марта, состоится матч 19 тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком». Обратим внимание на статистику личных встреч.

    Команды на «Арене-Химки» провели всего девять встреч. Ни в одной из них «Динамо» не добилось победы (пять поражений). Разницы мячей в этих поединках – 10-21 в пользу «Спартака».

    • Встреча начнется в 19:00 по Москве.
    • «Спартак» в РПЛ идет четвертым.
    • «Динамо» занимает десятое место.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2019 09:30
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 9 марта 2019, 13:22

      Не в обиду болелам "Спартака" и моему зятю--лиха беда начало. Все благие дела надо когда-то начинать. Но у меня баранка очень дорогая.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > владимир миронов 10 марта 2019, 08:32

      Присоединяюсь.....
      Ну и что ,,Химки,, ....
      Все когда то в первый раз....вечного ничего не бывает)))

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 10 марта 2019, 10:41

      Привет Леш! Будем болеть за своих ,а там уж как карта ляжет.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 10 марта 2019, 11:12

      Здрасьте,здрасьте....Болеть обязательно...хотя я и так болею... сифонит,сопли распускаю))) а все весна наша уродская.
      Как бы эта погода в Химках на игру не повлияла,то бишь красоту.
      Карта ,если ляжет на ничью ,то я не против.....

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 10 марта 2019, 12:07

      Леша не болей ,поправляйся. Все это издержки весенней погоды ,нехватка витаминов.
      Не в курсе как подготовлено поле. Хотелось бы играть на хорошем газоне. Сегодня Спартак не в лучшем физическом состоянии ,так что у Динамо асть некоторое преимущество.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 10 марта 2019, 12:51

      Саш, прям каламбур получается,ты,вот,мне - не болей,
      а я должон сегодня болеть,поправляйся,а чем поправляться,как не народным средством))))
      В итоге,я могу так напоправляться,после ,,боления,,
      что завтра опять буду больной на всю голову)))
      Прям тупик какой то - не болей-болей-поправляйся-напоправляюсь - и опять болею))))
      Об игре. В предущем туре ,обои показали неплохую игру для этого времени и пока это вселяет надежду на приличную игру.... а там не за горами и сборные наши подключатся....
      вам начало уготовано ,мама не горюй....(((
      Рубик оптимизма не разделяет......А я относительно своих также...... Если бы Черчес послушался бы нас стариков-разбойников ,то предложили бы такую схему ,как с Испании на ЧМ...а чё? раз иначе никак....

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 10 марта 2019, 14:48

      Леша тут надо искать золотую середину ,так что бы не во вред здоровью а для.
      По поводу схемы игры. С моей точки зрения, она жизнеспособна на 1 или 2 матча. Это не созидательный футбол и с такой тактикой больших побед не добьешься.

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      alex1951 > zigbert 10 марта 2019, 15:04

      Ты рассуждаешь правильно.....созидательный футбол.....как это звучит.....прям песня....
      А вот попасть бы к ним в раздевалку(святая святых) ,услышали б много интересного.....
      Им очки нужны ,любой ценой, где каждому не русскому по 20 раз обьясняй,что же от него хотят,плюс лексика ненормативная...это же не институт благородных девиц)))
      Пример созидательной игры : Д (Киев) времен Лобы, Спартак,времен Феди .царство небесное...В остальном согласен....

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 10 марта 2019, 15:38

      Что творится в раздевалке не знаю , но сюжет для сценария фильма ,наверное отслеживается.
      Правильно ,борьба идет за каждое очко и хорошо если так а не какие то договорные игры.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 10 марта 2019, 15:45

      У нас страна маленькая все друг друга знают и я знаю
      наших футболистов кто поиграл в России вышке.Общались в неформальной обстановке. Знал бы и ты,смотрел на футбол другими глазами.И хорошо ,шо не знаешь.
      Как в кино.Посмотрел.Ушел. А что и как снимают не наше дело...

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 10 марта 2019, 16:05

      Конечно если команда проигрывает или упускает победу ,обстановка в раздевалке накаленная и совсем другое когда одержана красивая победа ,никаких разногласий не будет и упреков за плохую игру.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 марта 2019, 10:00

      Я рискнул, поставив 2:1 на Динамо в отличие от всех участников нашего батла. Или получу баранку, или преимущество при подсчёте общего количества баллов за тур.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > sssrspartak 9 марта 2019, 11:42

      Обязан и победит не всегда случаются и уже в который раз. Вот игра бы была интересной и захватывающей. А то на матч Спартак-Краснодар было любо дорого смотреть, а с Уралом на Кубок совсем другой футбол был, хотя мотивации не меньше.

      5
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Рубик Докоян 9 марта 2019, 13:32

      Футбола как такового, я там не увидел совершенно никакого.

      0
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      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 10 марта 2019, 08:29

      Риск -благородное дело!
      Кто не рискует ,тот не пьет шампанское!
      Риск -осознанная необходимость!

      Врядли ,знание того,что Спартак никогда в Химках не проигрывал ,поможет им....Это не та сила..
      ,, В чем сила,брат?.....В правде....,,
      А правда ,в хитрости тренеров.....вот и посмотрим.....
      Вспоминая 60-70 гг Дерби - это было что то с чем то! Даешь праздник!

      2
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 10 марта 2019, 08:33

      Каждый матч это отдельный случай, а статистика как и всё остальное в футбол не играет. Порадовали бы игрой и голами для хорошего настроения.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Тraumtanzеr 10 марта 2019, 08:46

      Я тут тебе ничем помочь не могу, я не офтальмолог, у меня другая специализация...

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 10 марта 2019, 09:27

      )))))Ну,раз вы затронули столь нежную тему ,как Оффтальмология,то признаться ,специализация у динамовских болел - одна : Глаза залить))))))
      Апосля игры ,есесненно))))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 10 марта 2019, 09:31

      Рекомендую закапывать... ))) Ну, а если человек не видит футбола, чем ему тут поможешь.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 10 марта 2019, 09:55

      Закапывать - себя не уважать.
      Гулять ,так гулять!
      Тем болеее Аксакал Рубик ,сам лично поручился)))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 10 марта 2019, 10:02

      Отгуляли мы своё, теперь надо без резких движений и обильных возлияний. Я закапываю "французские капли", прошло время стаканов. )))

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 10 марта 2019, 10:33

      Дааа,время летит.....Стаканы меняем на капельницы.....)))
      И в итоге получается ,что у нас ,,режим,напьемся и лежим,,)))
      Типа ...в унисон ....одно из другого вытекает)))

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      Рубик Докоян > alex1951 10 марта 2019, 10:37

      Я так понял, что ты сегодня дома на диване будешь смотреть футбол или ты с утра псом до вечера ?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 10 марта 2019, 10:41

      У нас погода наладилась, и я пошёл собираться к внучке. Ко второму тайму Ростов-Арсенал вернусь, а там и Зенит кровь пить начнёт своей игрой... Ну, а вечером посмотрим дерби московское.

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      alex1951 > Рубик Докоян 10 марта 2019, 10:54

      Я ,Олежик,забил _Сегодня,на эту собачью жисть,хочу порелаксировать,в тепле ,в уюте,с капельницей емкостью 0,1 грр. с Suomi Vodka Koskenkorva , Удачи тебе,до вечера....

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