«Динамо» – «Спартак»: красно-белые ни разу не проиграли на «Арене-Химки»

Завтра, 10 марта, состоится матч 19 тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком». Обратим внимание на статистику личных встреч.

Команды на «Арене-Химки» провели всего девять встреч. Ни в одной из них «Динамо» не добилось победы (пять поражений). Разницы мячей в этих поединках – 10-21 в пользу «Спартака».