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    Кантона после матча «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» поссорился с отцом Неймара. Причина – провокации

    По сведениям издания RMC, после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» (1:3) случился конфликт между бывшим игроком англичан Эриком Кантона и отцом форварда парижан Неймара.

    Кантона пускал в адрес южноамериканца и его окружения провокационные жесты, из-за чего возникла перепалка. Рукоприкладства не случилось.

    • Неймар не принимал участие в матче из-за травмы.
    • «ПСЖ» третий сезон подряд вылетает на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.
    • Отец Неймара является агентом футболиста.

    Источник: RMC

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    09.03.2019 08:45
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 10 марта 2019, 09:31

      Рукопрекладства не случилось,а жаль

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 9 марта 2019, 21:18

      Отца Неймара давно ушатать пора

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 марта 2019, 20:55

      Кантона великий футболист и в то же время одиозная личность.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 9 марта 2019, 14:13

      Кантона постарел...Но нужно помнить,как он болелу с ноги рубанул!!!Папе,да и самому "Чиполлино" нуна быть поаккуратней.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 9 марта 2019, 11:59

      Вокруг Неймара одна клоунада, в шоу-бизнес ему надо)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > KPCCSPB 9 марта 2019, 12:17

      Конор всего 2 раза проиграл да и UFC вывел на новый уровень придав ему медийности(я за Хабиба)

      1
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      ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > InterMilLano1908 9 марта 2019, 14:13

      А я за Кантона!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > woyser 10 марта 2019, 09:32

      К нам в думу

      -1
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > KPCCSPB 10 марта 2019, 09:32

      Много проигрывает???Ты точно про того конора говоришь???

      -1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > InterMilLano1908 10 марта 2019, 09:33

      Конор лучший

      -1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > KPCCSPB 12 марта 2019, 19:48

      Хабиб вообще не боец,а трусливый борец

      0
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 > Татарин за ЦСКА 13 марта 2019, 01:18

      скажи ему это в глаза) А то собрались интернетные герои

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 марта 2019, 10:51

      кантона-не ванильный мужчина.... всечь может-мало не покажется .. и словами раскатает

      6
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > 84aivengo 10 марта 2019, 09:33

      А отец Неймара может только деньгами отмахиваться

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 9 марта 2019, 10:42

      Отцу Неймара нужно быть аккуратнее, Кантона и с вертухи может ушатать)))

      6
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 9 марта 2019, 10:22

      Если "рукоприкладства не случилось...", то не интересно. Правда если случилось, замумукаешься читать статьи пол-года.

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 9 марта 2019, 09:36

      Кантона есть кантона))
      Один стеб с дошираком над причёской неймара на ЧМ че стоит))

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