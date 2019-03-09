Кантона после матча «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» поссорился с отцом Неймара. Причина – провокации

По сведениям издания RMC, после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» (1:3) случился конфликт между бывшим игроком англичан Эриком Кантона и отцом форварда парижан Неймара.

Кантона пускал в адрес южноамериканца и его окружения провокационные жесты, из-за чего возникла перепалка. Рукоприкладства не случилось.