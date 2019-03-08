Болельщики выбрали «Волгоград Арену» лучшим новым стадионом мира 2018 года. В тройке еще две российские арены

На сайте StadiumDB завершилось голосование среди болельщиков на лучший стадион, введенный в эксплуатацию в 2018 году.

Победила «Волгоград Арена», набравшая 16460 голосов (46,6%). Второе место заняла «Самара Арена», третье – «Нижний Новгород».

Впервые в истории премии в первую тройку вошли представители одной страны. На всех трех стадионах проходили матчи чемпионата мира-2018.