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    Болельщики выбрали «Волгоград Арену» лучшим новым стадионом мира 2018 года. В тройке еще две российские арены

    На сайте StadiumDB завершилось голосование среди болельщиков на лучший стадион, введенный в эксплуатацию в 2018 году.

    Победила «Волгоград Арена», набравшая 16460 голосов (46,6%). Второе место заняла «Самара Арена», третье – «Нижний Новгород».

    Впервые в истории премии в первую тройку вошли представители одной страны. На всех трех стадионах проходили матчи чемпионата мира-2018.

    Источник: StadiumDB

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    08.03.2019 18:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 9 марта 2019, 07:31

      Ыы если он доплыл до Астрахани этот стадион, было б больше голосов) он на след день после ЧМ чуть от дождя не уплыл раз, а два не такой уж он и красивый

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 8 марта 2019, 18:55

      Ротор лучший

      1
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 8 марта 2019, 18:40

      Что то состав проголосовавших какой то странный))) 78 русских, 19 белорус, да и поляки с америкосами там чет потерялися

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