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    Парижский таксист ранил фаната «Манчестер Юнайтед» после матча британцев с «ПСЖ»

    После ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» (1:3) в Париже случилось преступление. Таксист ранил болельщика британцев.

    Компания из четырех фанатов англичан ехала на такси, где у нее завязался конфликт с водителем. В результате он нанес удар ножом в грудь одному из пассажиров. Пострадавшему оперативно провели необходимые процедуры в больнице. Таксист арестован.

    • Решающий для двухматчевого противостояния гол случился в компенсированное время с пенальти.
    • Встречу судил словенец Дамир Скомина.
    • «ПСЖ» в третий сезон подряд вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

    Источник: Sky Sports

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    07.03.2019 23:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3609

      александр п 8 марта 2019, 14:08

      Таксист конечно афро-француз.Хорошо хоть дома не взрывают как киргизо-россияне.

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