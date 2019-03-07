Парижский таксист ранил фаната «Манчестер Юнайтед» после матча британцев с «ПСЖ»

Таксист конечно афро-француз.Хорошо хоть дома не взрывают как киргизо-россияне.
После ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» (1:3) в Париже случилось преступление. Таксист ранил болельщика британцев.
Компания из четырех фанатов англичан ехала на такси, где у нее завязался конфликт с водителем. В результате он нанес удар ножом в грудь одному из пассажиров. Пострадавшему оперативно провели необходимые процедуры в больнице. Таксист арестован.
- Решающий для двухматчевого противостояния гол случился в компенсированное время с пенальти.
- Встречу судил словенец Дамир Скомина.
- «ПСЖ» в третий сезон подряд вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.