Парижский таксист ранил фаната «Манчестер Юнайтед» после матча британцев с «ПСЖ»

После ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» (1:3) в Париже случилось преступление. Таксист ранил болельщика британцев.

Компания из четырех фанатов англичан ехала на такси, где у нее завязался конфликт с водителем. В результате он нанес удар ножом в грудь одному из пассажиров. Пострадавшему оперативно провели необходимые процедуры в больнице. Таксист арестован.