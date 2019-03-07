Фанаты «Динамо» проведут акцию протеста из-за переноса открытия нового стадиона

Фанатские группировки «Динамо» обратились к болельщикам москвичей с просьбой поддержать команду в матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком». При этом ультрас собираются провести акцию, направленную против переноса открытия клубного стадиона.

Ранее планировалось, что новая арена в Петровском парке откроется 10 марта игрой с красно-белыми. Недавно стало известно, что поле не готово к проведению встречи, из-за чего игра пройдет на стадионе в Химках. Открытие арены перенесено на неопределенный срок.

«Уважаемые динамовцы! 10 марта мы должны были вернуться домой, но сыграем старейшее дерби страны в Химках. Это событие нанесло всем нам сильный удар и мнения болельщиков разделились на две части. Часть болельщиков «Динамо» не желает возвращаться на подмосковный стадион. Другая часть убеждена, что нужно поддерживать команду в матче с принципиальным соперником вне зависимости от стадиона. Понимаем и одну и вторую группу болельщиков.

Взвесив все за и против, принято решение не оставлять команду без поддержки в сверхпринципиальном матче! Призываем вас быть в этот день на стадионе и не только поддержать игроков, бьющихся за наш клуб на футбольном поле, но и показать наше отношение к происходящему вокруг арены в Петровском парке. Мы не готовы закрывать глаза на произвол руководства и прочих «ответственных» лиц, виновных в переносе открытия стадиона «Динамо»!

При посещении домашних матчей на «Арене-Химки» и любом другом стадионе, кроме стадиона в Петровском парке:

1. Трибуна D отказывается от визуальной поддержки команды (баннеров, растяжек, флагов и т.д. не будет)

2. Первые 10 минут всех матчей вне родных стен будут проводиться в тишине в знак протеста против указанного выше произвола.

Мы говорим спасибо всем, кто поучаствовал в сборе денег для оформления трибуны на открытие стадиона! Потрачено много сил на подготовку к этому матчу, и результат вы увидите на открытии.

Все на дерби! «Динамо» – это мы!» – говорится в заявлении фанатов на неофициальном сайте бело-голубых.