Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фанаты «Динамо» проведут акцию протеста из-за переноса открытия нового стадиона

    Фанатские группировки «Динамо» обратились к болельщикам москвичей с просьбой поддержать команду в матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком». При этом ультрас собираются провести акцию, направленную против переноса открытия клубного стадиона.

    Ранее планировалось, что новая арена в Петровском парке откроется 10 марта игрой с красно-белыми. Недавно стало известно, что поле не готово к проведению встречи, из-за чего игра пройдет на стадионе в Химках. Открытие арены перенесено на неопределенный срок.

    «Уважаемые динамовцы! 10 марта мы должны были вернуться домой, но сыграем старейшее дерби страны в Химках. Это событие нанесло всем нам сильный удар и мнения болельщиков разделились на две части. Часть болельщиков «Динамо» не желает возвращаться на подмосковный стадион. Другая часть убеждена, что нужно поддерживать команду в матче с принципиальным соперником вне зависимости от стадиона. Понимаем и одну и вторую группу болельщиков.

    Взвесив все за и против, принято решение не оставлять команду без поддержки в сверхпринципиальном матче! Призываем вас быть в этот день на стадионе и не только поддержать игроков, бьющихся за наш клуб на футбольном поле, но и показать наше отношение к происходящему вокруг арены в Петровском парке. Мы не готовы закрывать глаза на произвол руководства и прочих «ответственных» лиц, виновных в переносе открытия стадиона «Динамо»!

    При посещении домашних матчей на «Арене-Химки» и любом другом стадионе, кроме стадиона в Петровском парке:

    1. Трибуна D отказывается от визуальной поддержки команды (баннеров, растяжек, флагов и т.д. не будет)

    2. Первые 10 минут всех матчей вне родных стен будут проводиться в тишине в знак протеста против указанного выше произвола.

    Мы говорим спасибо всем, кто поучаствовал в сборе денег для оформления трибуны на открытие стадиона! Потрачено много сил на подготовку к этому матчу, и результат вы увидите на открытии.

    Все на дерби! «Динамо» – это мы!» – говорится в заявлении фанатов на неофициальном сайте бело-голубых.

    Источник: fcdin.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.03.2019 14:34
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 марта 2019, 17:33

      Вряд ли эта акция возымеет действие. Но хотя бы так повлиять на руководство.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 7 марта 2019, 17:13

      Прикольно будет посмотреть как космонавты будут гонять эту шушеру по парку :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 7 марта 2019, 15:49

      Молчи, не молчи, но вот хоть какого нибудь ответственного за яйки подвесили при людно, кто за газон отвечал или того кто заливал, что 10 марта всё будет готово.
      А то как всегда, руководство обгадится, но по итогу тишина полнейшая, все молодцы и удальцы. И все уже знают на протяжение несколько десятилетий, что руководство в Динамо одно из самых худших, но из года в год ничего не меняется.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 7 марта 2019, 15:30

      Что за менты у нас,молчать они будут в тряпочку десять минут.Лучше найдите кто украл миллиард долларов при строительстве вашей арены и украл деньги на газон.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 7 марта 2019, 15:19

      Акция для того,что бы привлечь внимание..
      Понятно,что в Химках....
      Но фаны меньше всего виноваты.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 7 марта 2019, 14:54

      А газон вы как хотите в нормальное состояние за оставшееся время привести? Или вы хотите смотреть футбол в огороде? Не думаю. Либо вообще игроки убьют поле и всю весну придется в Химках играть.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11