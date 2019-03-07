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    Сульшер о перспективах «МЮ» в Лиге Чемпионов: «Мы можем пройти весь путь в турнире до конца»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о перспективах своей команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

    «Мы можем пройти весь путь в турнире до конца, но давайте просто дождемся жеребьевки. В четвертьфинале все команды будут сильными», – сказал Сульшер.

    • В 1/8 финала ЛЧ «Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей одолел «ПСЖ».
    • Жеребьевка 1/4 финала турнира состоится 15 марта в Ньоне.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    07.03.2019 10:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 7 марта 2019, 16:09

      Как-то получается весь ровный состав турнира, без явного фаворита,редко такое бывает.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 марта 2019, 15:19

      Сейчас трудно определить фаворитов турнира.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      PREDATOR 007 7 марта 2019, 12:36

      А да Манчестер юнайтед.
      Глори глори

      0
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