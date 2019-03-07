Сульшер о перспективах «МЮ» в Лиге Чемпионов: «Мы можем пройти весь путь в турнире до конца»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о перспективах своей команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Мы можем пройти весь путь в турнире до конца, но давайте просто дождемся жеребьевки. В четвертьфинале все команды будут сильными», – сказал Сульшер.