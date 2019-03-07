Сульшер о перспективах «МЮ» в Лиге Чемпионов: «Мы можем пройти весь путь в турнире до конца»

Как-то получается весь ровный состав турнира, без явного фаворита,редко такое бывает.
Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о перспективах своей команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
«Мы можем пройти весь путь в турнире до конца, но давайте просто дождемся жеребьевки. В четвертьфинале все команды будут сильными», – сказал Сульшер.
- В 1/8 финала ЛЧ «Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей одолел «ПСЖ».
- Жеребьевка 1/4 финала турнира состоится 15 марта в Ньоне.