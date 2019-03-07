Маркиньос – о поражении от «МЮ»: «Сейчас самое время есть свое дерьмо»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал вылет своей команды из Лиги Чемпионов по итогам противостояния с «Манчестер Юнайтед».

«Недопустимо так входить в игру на таком уровне. Это тяжелый момент. Снова все решили детали. Как мы говорим в Бразилии, сейчас самое время есть свое дерьмо, то есть не говорить слишком много и продолжать работать», – сказал Маркиньос.