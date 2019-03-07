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    Маркиньос – о поражении от «МЮ»: «Сейчас самое время есть свое дерьмо»

    Защитник «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал вылет своей команды из Лиги Чемпионов по итогам противостояния с «Манчестер Юнайтед».

    «Недопустимо так входить в игру на таком уровне. Это тяжелый момент. Снова все решили детали. Как мы говорим в Бразилии, сейчас самое время есть свое дерьмо, то есть не говорить слишком много и продолжать работать», – сказал Маркиньос.

    • «ПСЖ» проиграл «МЮ» со счетом 1:3 после гостевой победы 0:2 и в третий раз подряд вылетел из ЛЧ на стадии 1/8 финала.
    • Первый гол парижане пропустили на второй минуте, третий – в компенсированное ко второму тайму время.

    Источник: L’Équipe

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    07.03.2019 10:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 7 марта 2019, 15:10

      Реалу тоже понадобится этот идея

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      mirspirs 7 марта 2019, 11:35

      Какая идиома интересная

      2
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