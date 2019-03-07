Маркиньос – о поражении от «МЮ»: «Сейчас самое время есть свое дерьмо»

Реалу тоже понадобится этот идея
Защитник «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал вылет своей команды из Лиги Чемпионов по итогам противостояния с «Манчестер Юнайтед».
«Недопустимо так входить в игру на таком уровне. Это тяжелый момент. Снова все решили детали. Как мы говорим в Бразилии, сейчас самое время есть свое дерьмо, то есть не говорить слишком много и продолжать работать», – сказал Маркиньос.
- «ПСЖ» проиграл «МЮ» со счетом 1:3 после гостевой победы 0:2 и в третий раз подряд вылетел из ЛЧ на стадии 1/8 финала.
- Первый гол парижане пропустили на второй минуте, третий – в компенсированное ко второму тайму время.