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    Тиаго Силва извинился перед болельщиками «ПСЖ» за вылет из Лиги чемпионов

    Капитан «ПСЖ» Тиаго Силва попросил прощения у болельщиков своей команды за поражение от «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, которое привело к вылету парижан из турнира.

    «Очень обидно! Мне трудно говорить. Мы очень хорошо играли в гостевом матче, но дома не сделали того, о чем договаривались. «ПСЖ» был на хорошем ходу, но для нас путешествие в Лиге чемпионов снова завершается на стадии 1/8 финала. Это футбол. Сегодня у нас ничего не получалось. Я прошу наших болельщиков простить нас», – сказал Силва.

    • «ПСЖ» проиграл «МЮ» со счетом 1:3 после гостевой победы 0:2 и в третий раз подряд вылетел из ЛЧ на стадии 1/8 финала.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    07.03.2019 08:33
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