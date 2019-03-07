Тиаго Силва извинился перед болельщиками «ПСЖ» за вылет из Лиги чемпионов

Капитан «ПСЖ» Тиаго Силва попросил прощения у болельщиков своей команды за поражение от «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, которое привело к вылету парижан из турнира.

«Очень обидно! Мне трудно говорить. Мы очень хорошо играли в гостевом матче, но дома не сделали того, о чем договаривались. «ПСЖ» был на хорошем ходу, но для нас путешествие в Лиге чемпионов снова завершается на стадии 1/8 финала. Это футбол. Сегодня у нас ничего не получалось. Я прошу наших болельщиков простить нас», – сказал Силва.