Президент «ПСЖ»: «Это не пенальти. Очень легко принимать такие решения против нас»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» пожаловался на судейство.

По его мнению, пенальти в ворота парижан в компенсированное время было назначено несправедливо.

«Для меня это не пенальти. Очень легко принимать такие решения против «ПСЖ». Очень трудно принимать подобные решения против другой команды», – сказал Аль-Хелайфи.