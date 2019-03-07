Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент «ПСЖ»: «Это не пенальти. Очень легко принимать такие решения против нас»

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» пожаловался на судейство.

    По его мнению, пенальти в ворота парижан в компенсированное время было назначено несправедливо.

    «Для меня это не пенальти. Очень легко принимать такие решения против «ПСЖ». Очень трудно принимать подобные решения против другой команды», – сказал Аль-Хелайфи.

    • «ПСЖ» проиграл «МЮ» со счетом 1:3 после гостевой победы 0:2 и в третий раз подряд вылетел из ЛЧ на стадии 1/8 финала.

    Источник: Get French Football News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.03.2019 07:40
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +846

      sined1951 7 марта 2019, 12:44

      Ситуация с пенальти двойственная. Видел много игр в нашем чемпионате и зарубежных лигах, где ситуации были похожими и пенальти не ставили. Объясняли близким расстоянием бьющего и невозможностью быстро убрать руку и т.д. В этих ситуациях все отдается на откуп судьям.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 7 марта 2019, 12:06

      Пинальти чистый.
      Болел за ПСЖ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      professor13 7 марта 2019, 10:09

      Нужно было Кавани выпускать и решать всё,глупый пенальти,мю просто повезло это очевидно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +160

      odin1973 > professor13 7 марта 2019, 10:34

      Да да... Просто повезло 3-1 выиграть

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 > odin1973 7 марта 2019, 12:34

      Да, просто повезло. И все адекватные, кроме болельщиков МЮ походу, понимают это. МЮ не имел даже намёка на момент в последние 20 минут, в то время как Мбаппе не забил только из-за того, что нога поехала. А гол, смеху подобен, Манчестер и близко ничего не мог создать, и Далот лупил чуть ли не в отчаянии. Но WAR сделал своё дело. Не более. ПСЖ виноваты сами, в том числе, Тухель, но это отскок и не более. Я не болельщик ПСЖ, жалко лишь Буффона.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +71

      Гамачl > Валерий2705 7 марта 2019, 13:57

      Таков футбол, кому-то везёт, а кому-то нет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +69

      Garri98 > Валерий2705 9 марта 2019, 15:32

      Валера здорово. Ты слышал такое понятие как характер, и желание, пижонство? Пенальти был по делу. А как насчёт недооценить соперника? А Золотое Правило Футбола:,,»не забьешь ты, забьют тебе» Знаешь на кого похожи игроки ПСЖ, посмотри мультик, « Как казаки в футбол играли» игра с фрранцузами. Есть он. Все=таки Футбольный Бог,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark 7 марта 2019, 09:46

      Просто надо на поле выходить что бы играть, а не пижонить. Самая идиотская команда в этом плане, уже который год в ответных матчах получает по носу и никак не поймет что надо играть до конца, что бы потом не жаловаться на "несправедливые" пенальти

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 7 марта 2019, 08:24

      "Очень легко принимать". Что-то я не заметил, чтобы арбитру легко далось решение. Скорее наоборот, он нервничал, пересматривал раз за разом. Не хотелось становиться главным "героем" матча.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 > bset 7 марта 2019, 12:36

      Согласен полностью, и не зря он так долго не свистел, столько времени, момент с просмотром и пенальти не занял, ему было бы удобно, если бы ПСЖ отыгрался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 7 марта 2019, 08:07

      Непрушный ПСЖ в еврокубках

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +906

      Football06 7 марта 2019, 08:07

      Может и вовсе поставит на вылет Атлетико и Барсы ахаха

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Football06 7 марта 2019, 09:43

      Мне кажется, Атлетико не выбьют, уж очень хорошо играют от обороны, а на счет Барсы даже не знаю... все может быть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +906

      Football06 7 марта 2019, 08:06

      Пенальти был ,а мю ну уже нравится эта команда после Моуриньо,молодцы заслужили так же как и порту ))и вообще первые матчи Были так себе ,а ответные уже интереснее

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > Football06 7 марта 2019, 09:00

      Аякс ещё забыли упомянуть - очень бегущая,лёгкая и играющая команда...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 7 марта 2019, 07:57

      никто не любит проигрывать бро))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 7 марта 2019, 07:44

      Ох... Опять ква-ква-ква. Мяч попал в руку, траекторию изменил. Что еще надо?

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11