Президент «ПСЖ»: «Это не пенальти. Очень легко принимать такие решения против нас»

Ситуация с пенальти двойственная. Видел много игр в нашем чемпионате и зарубежных лигах, где ситуации были похожими и пенальти не ставили. Объясняли близким расстоянием бьющего и невозможностью быстро убрать руку и т.д. В этих ситуациях все отдается на откуп судьям.
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» пожаловался на судейство.
По его мнению, пенальти в ворота парижан в компенсированное время было назначено несправедливо.
«Для меня это не пенальти. Очень легко принимать такие решения против «ПСЖ». Очень трудно принимать подобные решения против другой команды», – сказал Аль-Хелайфи.
- «ПСЖ» проиграл «МЮ» со счетом 1:3 после гостевой победы 0:2 и в третий раз подряд вылетел из ЛЧ на стадии 1/8 финала.