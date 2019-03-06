хотелось бы, чтоб мю перехватил эстафету у вчерашнего аякса и тож хорошенько вынес бы псж. уж очень хочется посмотреть снова на плачущего и ноющего неймара)
Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лги чемпионов между «ПСЖ» и«МЮ».
«ПСЖ»: Буффон, Силва, Кимпембе, Керер, Маркиньос, Верратти, Мбаппе, Ди Мария, Алвес, Бернат, Дракслер.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Байи, Лукаку, Рэшфорд, Смоллинг, Перейра, Фред, Янг, Шоу, Мактоминай.
- Матч начнется в 23:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.