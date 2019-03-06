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    «ПСЖ» – «МЮ». Мбаппе, Ди Мария, Рэшофрд и Лукаку выйдут в стартовых составах

    Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лги чемпионов между «ПСЖ» и«МЮ».

    «ПСЖ»: Буффон, Силва, Кимпембе, Керер, Маркиньос, Верратти, Мбаппе, Ди Мария, Алвес, Бернат, Дракслер.

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Байи, Лукаку, Рэшфорд, Смоллинг, Перейра, Фред, Янг, Шоу, Мактоминай.

    • Матч начнется в 23:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    06.03.2019 21:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2403

      SarJr 6 марта 2019, 23:00

      хотелось бы, чтоб мю перехватил эстафету у вчерашнего аякса и тож хорошенько вынес бы псж. уж очень хочется посмотреть снова на плачущего и ноющего неймара)

      0
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      Рейтинг: +144

      Glebson 6 марта 2019, 22:34

      Жду голы от Мбаппе

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      Рейтинг: +3120

      erma 6 марта 2019, 22:25

      Манчестер сможет выиграть только в том случае, если они включат в состав того, кто изображен у них на лого. Представляю его в связке с Лукаку.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 марта 2019, 22:07

      МЮ заметно изменил состав по понятным причинам. Посмотрим как будут выглядеть лавочники.

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