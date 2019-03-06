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    Доходы ФИФА за четыре года составили 6,24 миллиарда долларов

    Associated Press опубликовал информацию о доходах ФИФА в 2014-2018 годах. По информации источника, за четыре года федерация заработала 6,24 миллиарда долларов, резервы организации выросли до 2,74 миллиарда долларов.

    • В ФИФА прогнозировали, что из-за коррупционного скандала 2015 года федерация заработает не больше 5 миллиардов долларов.
    • Позже этот прогноз изменили, и в ФИФА ожидали доходов в 6,1 миллиарда долларов.
    • Рост резервов ограничивали суммой в 1,65 миллиарда долларов.

    Также AP сообщил о зарплате президента организации Джанни Инафнтино. В прошлом году он заработал 1,9 миллиона долларов и получил премию 500 тысяч долларов. В 2017 году он получил 1,7 миллиона без учета бонусов.

    Для сравнения агенство приводит зарплату бывшего президента ФИФА Зеппа Балаттера в 2015 году. Тогда он заработал 3 миллиона долларов без учетов бонусов.

    Источник: Associated Press

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    06.03.2019 21:31
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 марта 2019, 13:32

      Новые президенты как всегда начинают свою деятельность с малого.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 7 марта 2019, 07:42

      От левых пенальти?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 7 марта 2019, 03:33

      Интересно на что фифа их будет тратить?! Они ни чё ведь не делают...

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