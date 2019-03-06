Доходы ФИФА за четыре года составили 6,24 миллиарда долларов

Associated Press опубликовал информацию о доходах ФИФА в 2014-2018 годах. По информации источника, за четыре года федерация заработала 6,24 миллиарда долларов, резервы организации выросли до 2,74 миллиарда долларов.

В ФИФА прогнозировали, что из-за коррупционного скандала 2015 года федерация заработает не больше 5 миллиардов долларов.

Позже этот прогноз изменили, и в ФИФА ожидали доходов в 6,1 миллиарда долларов.

Рост резервов ограничивали суммой в 1,65 миллиарда долларов.

Также AP сообщил о зарплате президента организации Джанни Инафнтино. В прошлом году он заработал 1,9 миллиона долларов и получил премию 500 тысяч долларов. В 2017 году он получил 1,7 миллиона без учета бонусов.

Для сравнения агенство приводит зарплату бывшего президента ФИФА Зеппа Балаттера в 2015 году. Тогда он заработал 3 миллиона долларов без учетов бонусов.