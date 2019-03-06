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    Сарри обсудил с «Челси» подготовку команды к следующему сезону

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри ответил на вопрос о своем будущем.

    «Мы обсуждали программу подготовки к следующему сезону. Мы хотим организовать ее наилучшим образом.

    Слухи? Это не большая проблема. Проблема – это результаты. Все остальное не важно сейчас. Я хочу побеждать для команды, для клуба, не для себя. Так что это не важно.

    Я был уверен в прошлом, я уверен сейчас. Хочу думать только о нашей игре», – сказал Сарри.

    • «Челси» занимает шестую строчку в таблице АПЛ.
    • Ранее сообщалось, о возможном уходе Сарри из клуба.

    Источник: Sky Sports

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    06.03.2019 19:36
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