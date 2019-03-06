Сарри обсудил с «Челси» подготовку команды к следующему сезону

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри ответил на вопрос о своем будущем.
«Мы обсуждали программу подготовки к следующему сезону. Мы хотим организовать ее наилучшим образом.
Слухи? Это не большая проблема. Проблема – это результаты. Все остальное не важно сейчас. Я хочу побеждать для команды, для клуба, не для себя. Так что это не важно.
Я был уверен в прошлом, я уверен сейчас. Хочу думать только о нашей игре», – сказал Сарри.
- «Челси» занимает шестую строчку в таблице АПЛ.
- Ранее сообщалось, о возможном уходе Сарри из клуба.