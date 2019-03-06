Bild: «Бавария» предложит Левандовски контракт до 2023 года

Качественный нап. Одна беда ,плохо реализует свои моменты.
«Бавария» предложит нападающему Роберту Левандовски продлить контракт летом.
Как сообщает Bild, мюнхенцы подготовили для 30-летнего футболиста соглашение до 2023 года. Таким образом руководство клуба хочет поддержать поляка на волне слухов об возможном переходе в «Баварию» форварда «РБ Лейпцига» Тимо Вернера.
- Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года.
- За это время игрок провел за мюнхенцев 228 матчей, забил 178 голов и сделал 45 результативных передач.
- Действующий контракт нападающего истекает в июле 2021 года.