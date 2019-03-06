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    Bild: «Бавария» предложит Левандовски контракт до 2023 года

    «Бавария» предложит нападающему Роберту Левандовски продлить контракт летом.

    Как сообщает Bild, мюнхенцы подготовили для 30-летнего футболиста соглашение до 2023 года. Таким образом руководство клуба хочет поддержать поляка на волне слухов об возможном переходе в «Баварию» форварда «РБ Лейпцига» Тимо Вернера.

    • Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года.
    • За это время игрок провел за мюнхенцев 228 матчей, забил 178 голов и сделал 45 результативных передач.
    • Действующий контракт нападающего истекает в июле 2021 года.

    Источник: Bild

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    06.03.2019 16:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 марта 2019, 12:53

      Качественный нап. Одна беда ,плохо реализует свои моменты.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 6 марта 2019, 18:15

      Пока что в основном он убийца голевых моментов, создаваемых командой

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 6 марта 2019, 17:57

      Стата хороша конечно у него. Но уже не тянет

      2
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