Bild: «Бавария» предложит Левандовски контракт до 2023 года

«Бавария» предложит нападающему Роберту Левандовски продлить контракт летом.

Как сообщает Bild, мюнхенцы подготовили для 30-летнего футболиста соглашение до 2023 года. Таким образом руководство клуба хочет поддержать поляка на волне слухов об возможном переходе в «Баварию» форварда «РБ Лейпцига» Тимо Вернера.