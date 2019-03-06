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    Адвокат брата Кокорина: «Кирилл ни на что не жалуется, кроме как на отсутствие правосудия в нашей стране»

    Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы брата нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилла Кокорина, сообщил, что от его клиента не поступает никаких жалоб относительно содержания в СИЗО.

    «Виделись с Кириллом Кокориным в понедельник. У него нет никаких жалоб, кроме как на отсутствие правосудия в нашей стране. Чувствует себя нормально. Сейчас читает «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына.

    К сожалению, на данном этапе у нас нет возможность объединения жалобы в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) с Александром. Мы не можем этого сделать по промежуточным решениям, таким как продление содержания под стражей. Только по приговорам. В приоритетном порядке сейчас наша жалоба рассмотрена не будет, а значит наверх жаловаться пока смысла нет.

    Если будет вынесен незаконный приговор, обвинительный, то будем уже обжаловать его в апелляции, а потом и в ЕСПЧ. Идти сейчас туда – это ждать полгода ответ только о приемлемости принятия», – сказал Барик.

    • В октябре Александр и Кирилл Кокорины, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • Все четверо обвиняются по статьям «Хулиганство» и «Побои».
    • Срок их ареста продляли уже дважды. В последний раз – до 8 апреля.

    Источник: Sport24

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    06.03.2019 12:42
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    Комментарии71
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      Рейтинг: +5180

      Каратель 7 марта 2019, 15:06

      этот чудачок-мажорик,что брат кокошки,должен на отсутствие мозгов жаловаться

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      Рейтинг: +3491

      serhio80 7 марта 2019, 13:51

      такое впечатление что адвокатов им подбирали) так срать своим подзащитным еще умудриться нужно)

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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 7 марта 2019, 10:33

      "Если будет вынесен незаконный приговор, обвинительный, то будем уже обжаловать его в апелляции, а потом и в ЕСПЧ. "

      Если он именно ТАК сказал, то ещё ДО начала судебного процесса настроил судью.
      Понятно, в какую сторону.

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      Рейтинг: +143

      Legion-o 6 марта 2019, 21:49

      Правосудия у нас конечно нет,но на них оно похоже заработало!))

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 6 марта 2019, 21:19

      Да кто они такие? На правосудие жалуются. Надо было в первом же суде дать этой шпане по несколько лет, чтобы не было никаких завываний

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      Рейтинг: +1702

      altezzik 6 марта 2019, 20:33

      Зря они форсят эту тему, что им не нравится "правосудие". У нас "там" такого не любят. Надо было извиниться, сидеть ниже травы, тише воды.

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      Рейтинг: +302

      mab1011 6 марта 2019, 20:14

      За деньги налогоплательщиков держат шпану полгода в СИЗО, можно подумать экономическое преступление расследуют, когда надо" перелопатить" сотни томов бухгалтерских документов...

      -1
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      Рейтинг: +6913

      батог 6 марта 2019, 17:59

      Правильная книга ! А то бы когда еще прочитал ! Хотя похоже от этого щегла косяк пошел, впереди подпрыгивал !

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      Рейтинг: +11242

      alp 6 марта 2019, 17:59

      башкой надо было думать, прежде чем на взрослых дядек задираться..

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      Рейтинг: +718

      ДВС 6 марта 2019, 17:11

      Зачем в стране правосудие, когда есть общественное мнение, которое уже осудило кого надо.

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