Адвокат брата Кокорина: «Кирилл ни на что не жалуется, кроме как на отсутствие правосудия в нашей стране»

Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы брата нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилла Кокорина, сообщил, что от его клиента не поступает никаких жалоб относительно содержания в СИЗО.

«Виделись с Кириллом Кокориным в понедельник. У него нет никаких жалоб, кроме как на отсутствие правосудия в нашей стране. Чувствует себя нормально. Сейчас читает «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына.

К сожалению, на данном этапе у нас нет возможность объединения жалобы в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) с Александром. Мы не можем этого сделать по промежуточным решениям, таким как продление содержания под стражей. Только по приговорам. В приоритетном порядке сейчас наша жалоба рассмотрена не будет, а значит наверх жаловаться пока смысла нет.

Если будет вынесен незаконный приговор, обвинительный, то будем уже обжаловать его в апелляции, а потом и в ЕСПЧ. Идти сейчас туда – это ждать полгода ответ только о приемлемости принятия», – сказал Барик.