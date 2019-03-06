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    Ультрас «Локомотива» заявили о нарушении прав болельщиков

    Фанаты «Локомотива» опубликовали заявление, адресованное директору по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александру Мейтину.

    Приводим отрывок из заявления (орфография и пунктуация сохранены):

    «Нет болельщиков – нет проблем! Передаем «привет» Александру Мейтину, директору по безопасности и работе с болельщиками РПЛ. Ему не понравились нецензурные высказывания на принципиальном для фанатов матче «Локомотива» и «Крыльев Советов» из Самары, и он пригрозил очередными санкциями (почему мы не удивлены): «Если это сейчас не прекратится, мы будем вынуждены принять более жесткие меры к нарушителям, и у нас есть необходимые инструменты в рамках текущего регламента. Коллеги из МВД с нами согласны».

    Из года в год самое простое объяснение низкой посещаемости – активные болельщики. Именно они в России каким-то образом запрещают ходить на футбол семьям и детям, которыми так грезят в руководстве лиги. РПЛ страдает из-за фанатов! Хотя в других чемпионатах (Англия, Германия etc.) при обилии ругательств и странных выходок (например шуток о трагедиях) всегда полные стадионы. Да и в России собираются полные трибуны на концертах музыкальных групп, в чьих текстах есть мат.

    Вечно какие-то проблемы с этими футбольными фанатами! Зато если их нет… Получается что-то вроде матчей в Казани, Махачкале, Оренбурге, Сочи, где приходится слышать нецензурную брань (о, ужас!) от футболистов. Потому что на стадионе пусто. И это через год после ЧМ-2018 в России. А ведь, как говорит Александр Мейтин, «футбол должен быть праздником».

    Далее болельщики рассматривают конкретные пункты с претензиями. С полным заявлением можно ознакомиться здесь.

    Источник: UnitedSouth

    «UnitedSouth» – главная фанатская организация «Локомотива»

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    06.03.2019 10:57
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 6 марта 2019, 13:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бедные ультрусы, им запретили нецензурные кричадки , лозунги и плакаты. Как быть бедолагам?? Веь они других слов и не знают.
      А как быть родителям , которые пришли с детьми. Может теперь кроме ультрасов и вообще никому не ходить. Они будут решать , кому можно , а коме нельзя.

      -4
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > morgan59 6 марта 2019, 13:45

      дурачок, почитай внимательней. Речь идет о том, что футбольное руководство хочет оправдать низкую посещаемость поведением фанатов, при этом, во-первых, это не так, а во-вторых, есть куда бОльшие проблемы, из-за которых народ не ходит на стадион.

      4
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 > VGreen 8 марта 2019, 00:00

      Сам ты дурачок . подрастёшь может поумнеешь. Самая большая проблема на трибунах -это ультрас. Одно дело когда мужики меж собой матом . другое дело на весь стадион хором. Ты хоть разницу ловишь?

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 марта 2019, 12:36

      Ультрас «Локомотива» «Локомотива» заявили о нарушении прав
      ультрас.
      А разве у нас ультрас имеют права?

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 6 марта 2019, 11:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      "Ультрас"-не болельщики.

      -4
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Агасфер 6 марта 2019, 13:43

      ахахахаха

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Агасфер 6 марта 2019, 13:52

      Это то же самое, что сказать, например, "футболисты - не спортсмены"))
      Ультрас отличаются от обычных болельщиков тем, что устраивают поддержку своей команде, а не просто хлопают в ладошки во время голов и грызут семечки в остальное время матча.

      3
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > пьяныйхоровод 6 марта 2019, 16:01

      всё верно!

      1
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 > VGreen 8 марта 2019, 00:06

      Ультрас отличаются от от обычных болельщиков полным неадекватом. Стадо дикарей . без меры и понятия. Испортить игру файерами и дымовухами, испортить инвентарь. обоссать сиденья. Вот ваша поддержка. Если ты думаешь, что я это придумал, нет я это часто вижу на трибунах. Вашего умишка , только на дурь хватает, даже здесь . вы в первую очередь кинулись минусы раздавать.

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      Рейтинг: +102

      CooL1 6 марта 2019, 11:12

      Респект, красавцы!

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