Ультрас «Локомотива» заявили о нарушении прав болельщиков

Фанаты «Локомотива» опубликовали заявление, адресованное директору по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александру Мейтину.

Приводим отрывок из заявления (орфография и пунктуация сохранены):

«Нет болельщиков – нет проблем! Передаем «привет» Александру Мейтину, директору по безопасности и работе с болельщиками РПЛ. Ему не понравились нецензурные высказывания на принципиальном для фанатов матче «Локомотива» и «Крыльев Советов» из Самары, и он пригрозил очередными санкциями (почему мы не удивлены): «Если это сейчас не прекратится, мы будем вынуждены принять более жесткие меры к нарушителям, и у нас есть необходимые инструменты в рамках текущего регламента. Коллеги из МВД с нами согласны».

Из года в год самое простое объяснение низкой посещаемости – активные болельщики. Именно они в России каким-то образом запрещают ходить на футбол семьям и детям, которыми так грезят в руководстве лиги. РПЛ страдает из-за фанатов! Хотя в других чемпионатах (Англия, Германия etc.) при обилии ругательств и странных выходок (например шуток о трагедиях) всегда полные стадионы. Да и в России собираются полные трибуны на концертах музыкальных групп, в чьих текстах есть мат.

Вечно какие-то проблемы с этими футбольными фанатами! Зато если их нет… Получается что-то вроде матчей в Казани, Махачкале, Оренбурге, Сочи, где приходится слышать нецензурную брань (о, ужас!) от футболистов. Потому что на стадионе пусто. И это через год после ЧМ-2018 в России. А ведь, как говорит Александр Мейтин, «футбол должен быть праздником».

Далее болельщики рассматривают конкретные пункты с претензиями. С полным заявлением можно ознакомиться здесь.