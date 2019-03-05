Уткин: «Тула выиграла спор за право называться пердью. Место, где нет поля к весне, – пердь»

Спортивный комментатор Василий Уткин одним из событий 18 тура РПЛ отметил отсутствие готового поля в Туле, где «Арсенал» должен был принять ЦСКА. Журналист назвал город пердью.

«Спор за право называться пердью выиграла Тула в этот раз. Место, где не могут подготовить поле к весне, мы можем считать пердью. Это переходящий титул. Сейчас он у Тулы», – считает Уткин.