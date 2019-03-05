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    Уткин: «Тула выиграла спор за право называться пердью. Место, где нет поля к весне, – пердь»

    Спортивный комментатор Василий Уткин одним из событий 18 тура РПЛ отметил отсутствие готового поля в Туле, где «Арсенал» должен был принять ЦСКА. Журналист назвал город пердью.

    «Спор за право называться пердью выиграла Тула в этот раз. Место, где не могут подготовить поле к весне, мы можем считать пердью. Это переходящий титул. Сейчас он у Тулы», – считает Уткин.

    • «Арсенал» обыграл ЦСКА в Грозном – 2:0.
    • Ближайший матч туляки проведут в Химках.
    • В таблице РПЛ «Арсенал» идет девятым.

    Источник: YouTube-канал «Эхо Спорт»

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    05.03.2019 20:58
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +96

      vlad10180v 7 марта 2019, 19:07

      утка ты п... расc!!!

      0
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 6 марта 2019, 19:55

      «Спор за право ............Сейчас он у Тулы», – считает Уткин.

      еслиб было - считает Путин, то тут кричали бы как он прав и хлопали в ладоши=))
      отстанте от Васи, он все правильно сказал!

      -2
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 6 марта 2019, 17:26

      Бывший спортивный комментатор....сейчас шут гороховый

      -1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 марта 2019, 11:53

      Что поделаешь если Василий склонен к таким выражениям и не дождешься от него ничего элегантного.

      4
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 6 марта 2019, 10:58

      Экий Вася у нас остроумец-то. Видать его пердило подтвердило...

      0
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 6 марта 2019, 07:26

      Черный ПИАР, это тоже определенный рейтинг и место в эфирном пространстве. Вот Вася написал грязь, многие отреагировали и пишут в ответ, а он читает, и его жирная пердь расплывается от удовольствия.

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 6 марта 2019, 01:58

      Ведать не даёт ему покой то обстоятельство, что его пердь ещё не так разбито как поле в Туле.

      3
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      Рейтинг: +1897

      Aston 6 марта 2019, 00:34

      Жирное убожество проснулась,тварина ты Вася,это мой родной город,а пердь-это твоя халупа

      1
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      Рейтинг: +829

      Spinorr > Aston 6 марта 2019, 16:33

      Зря вы так на Василия, уверен, он никого из простых туляков не хотел обидеть. Сей посыл - к руководству стадиона и, в некотором смысле, к руководителям города.
      А пердь - это заброшенное поле, глушь, захолустье.

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 5 марта 2019, 23:31

      Василий не понимает видимо,что называют пердью,да и вообще мало понимает,что говорит

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement 5 марта 2019, 23:18

      Вообще про пердь и Тулу он говорил в последнем выпуске передачи Футбольный клуб на ютубе и формулировка была немного иная, кому не лень можете пересмотреть..

      0
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 > Gek Dement 6 марта 2019, 17:18

      Посмотрел. А чем отличается формулировка от опубликованной?

      -1
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > vladik12 6 марта 2019, 23:47

      Эммм.. Ну очевидно, то что озвучено в этой статье звучит более обидно чем то он заявил на деле. Имхо, журналисты разжигают..

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