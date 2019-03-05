«СПАРК-Интерфакс»: Гинер стал напрямую владеть почти 10% страховой компании

Президент ЦСКА Евгений Гинер 4-го марта стал прямым владельцем 9,9% ООО «Капитал лайф страхование жизни».

«Эти 9,9% – один из плановых этапов в процессе фиксирования моих прав на ООО «Капитал лайф страхование жизни». В прошлом году я получил официальное разрешение на оформление своих прав в ФАС, мы продолжаем консультации с Центральным банком, чтобы процесс соответствовал требованиям регулятора и был прозрачным и понятным», – сообщает пресс-служба компании.

Оставшаяся доля в 90,1% принадлежит ООО «Лайф инвест». Компанией владеет Алхас Сангулия и его кипрской компании «Датлодикс Инвестментс Лимитед».