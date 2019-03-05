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    «СПАРК-Интерфакс»: Гинер стал напрямую владеть почти 10% страховой компании

    Президент ЦСКА Евгений Гинер 4-го марта стал прямым владельцем 9,9% ООО «Капитал лайф страхование жизни».

    «Эти 9,9% – один из плановых этапов в процессе фиксирования моих прав на ООО «Капитал лайф страхование жизни». В прошлом году я получил официальное разрешение на оформление своих прав в ФАС, мы продолжаем консультации с Центральным банком, чтобы процесс соответствовал требованиям регулятора и был прозрачным и понятным», – сообщает пресс-служба компании.

    Оставшаяся доля в 90,1% принадлежит ООО «Лайф инвест». Компанией владеет Алхас Сангулия и его кипрской компании «Датлодикс Инвестментс Лимитед».

    • ЦСКА занимает третье место в чемпионате России.
    • По словам Евгения Гинера, бюджет армейцев на сезон 2018/19 составил примерно 65 миллионов долларов.

    Источник: «СПАРК-Интерфакс»

    Проект «Интерфакса» по сбору информации о компаниях и бизнес-проектах.

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    05.03.2019 11:40
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    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +748

      99-й 5 марта 2019, 14:58

      Гинер все купил! ... Однако, причем здесь футбол?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 5 марта 2019, 14:16

      Он уже почти два года является единоличным владельцем и генедиром " СК"Росгосстрах-Жизнь",это почти год назад сообщалось,как его представляли работникам,ошалевшим от такой неожиданности.Так что умеет вести дела(а все говорят,что страховой бизнес-убыточный и венчурный!),это вам не нефть-газ из общенародных недр качать(вопреки Конституции,провозглашающий права на недра исключительным правом всего населения).

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 марта 2019, 12:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вообще-то он солярку для танков хохлам продает. Это и есть основной доход.

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 марта 2019, 11:59

      А бюджеты Зенита, Локомотива, Спартака, Краснодара нужно сравнить.
      Сообщите для сравнения, только объективные данные.

      3
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      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > vladimir-7 5 марта 2019, 12:43

      Сравнивай результаты, а не бюджеты. Будут результаты, будут и бюджеты. На Зенит по 50 тыщ ходят, а на коней едва 5 набирается. Отсюда и бюджет.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > prezent2017 5 марта 2019, 13:56

      Ну ты и бред несешь

      4
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > prezent2017 5 марта 2019, 14:21

      А сколько раз за последнее время (лет 5 допустим) чемпионом был Зенит? Раз ты говоришь результаты. А про стадион я бы помолчал вкинули лярда 2, а взяли в аренду за 1 рубль....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 марта 2019, 11:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Свою бы жизнь застраховал с такой позорной игрой.

      -7
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      Рейтинг: +24996

      bset > prezent2017 5 марта 2019, 12:00

      Позорные Гинер и Ганчаренко. За 10 млн собрали новый состав, обыграли дважды Реал Мадрид и идут на 3 месте в чемпионате. То ли дело Зенит. Героически выстояли в игре против Динамо Минск и смогли пропустить всего 4 безответных гола. А уж легендарный матч против тульского Арсенала, который вы почему-то также проиграли, как и мы.

      А для адекватных болельщиков - проблемы бывают во всех клубах. Мы не ноем, работаем дальше, Ганчаренко все разберет и будет совершенно другой результат. Все руководство ЦСКА, тренерский штаб и игроки сделали такой задел доверия, что Ганчаренко разве что сам сможет покинуть команду - его в жизни никто не подумает уволить.

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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > bset 5 марта 2019, 12:04

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      Позорно слили 4ое место Виктории. Позорно вылетели из Еврокубков. Позорно пропустил дырофеев два раза в очко))). А Зенит на первом месте идет и борется за Лигу Европы.

      -6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > bset 5 марта 2019, 12:20

      Отличный и обоснованный ответ.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Леха из Твери 5 марта 2019, 12:27

      Что-ты не пишешь кому и сколько встреч Зенит очень
      позорно проиграл и в РПЛ и ЛЕ, а уж в ЛЧ Зениту
      не представляется возможность играть.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > bset 5 марта 2019, 12:40

      Зенит в 18 финала ЛЕ, а конюшня где?

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > vladimir-7 5 марта 2019, 12:41

      Зенит может и проиграл кому, но лидирует и в РПЛ, и в ЛЕ.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > prezent2017 5 марта 2019, 13:58

      да ты прав,что Зенит играет в ЛЕ,но с таким составом должен играть в ЛЧ,а сам позориться во втором по силе еврокубке.Зенит-позор российского футбола,Анжи не даст соврать.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > prezent2017 5 марта 2019, 13:58

      Ну подожди,скоро и с 1 места слетите и с ЛЕ вылетите)))

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset > Леха из Твери 5 марта 2019, 15:09

      Так никто не спорит. Это факты. Только так любое поражение любого клуба можно обозначить как позор. И адекватный болельщик поймет, что, если это единичные случаи, а не тенденция, не стоит сразу бежать разгонять всех. По поводу еврокубков я рад за Зенит, что продолжают борьбу и болею за них как за российский клуб. А что касается внутреннего чемпионата, еще 2 месяца впереди. А там уже поговорим, кто какое место займет по итогам. В 2014 после позорного поражения ЦСКА в игре с Динамо Зенит тоже был на первом месте, а ЦСКА укрепился на 5-м месте. Кто в итоге стал чемпионом? ЦСКА.

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      Рейтинг: +718

      ДВС > Татарин за ЦСКА 5 марта 2019, 15:12

      Алаверды, с таким составом ЦСКА должен выходить из группы в ЛЧ.

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > ДВС 5 марта 2019, 19:23

      В отличии от Зенита у ЦСКА с нуля состав сделали по сути в начале сезона, немудрено, что не вышли с первой попытки. А вот как Зенит проиграл в первой игре белорусам-позором считать или нет? И как все практический трубят, что Гинер все купил. Но чего то они во второй игре играли плохо (может Миллер матч купил? Газом например?)

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