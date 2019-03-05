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    Журналист Егоров: «Локомотив» ежегодно получает от госкомпании «РЖД» около 5,5 миллиарда рублей»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, какие финансовые вливания от государства получает «Локомотив». Москвичи – действующие чемпионы России.

    «Клуб получает из государственного бюджета, из госкомпании «РЖД», около 5,5 миллиарда рублей в год. Рано или поздно возникнет вопрос, зачем компания тратит на клуб такие деньги», – считает Егоров.

    • «Локомотив» в РПЛ идет пятым.
    • Чистая прибыль «РЖД» за 2017 год – более 139 миллиардов рублей.
    • Также компания поддерживает ХК «Локомотив» (Ярославль), БК «Локомотив-Кубань» (Краснодар).

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    05.03.2019 01:09
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 21:29

      Деньги есть ,но не про нашу честь.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 5 марта 2019, 13:21

      Да, а вот куда уходят остальные бабки непонятно! Как ездили на вонючих элетричках и раздолбленных поездах, так и ездим!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 марта 2019, 12:46

      Журналист Егоров очень хочет прославиться озвучивая общеизвестные факты.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 5 марта 2019, 11:59

      Бабки есть страна богата, но вливают конечно хреново и людишки конечно сволочной натуры все разворовывают, а кто бы отказался быть на их месте, вот то то же.
      Лучше конечно собирать все гос бабки в одну кучу, а потом раздавать клубам как призовые за занятые места и выигранные кубки, тут тогда бы и спортивная конкуренция появилась,где тот же Енисей мог бы подняться, а не мечтательно смотреть на олимп где находятся клубы где есть бабки.
      Как говорил Черчилль у капитализма есть порок: богатства распределяются всегда неравномерно.

      3
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      Рейтинг: +631

      titata 5 марта 2019, 11:39

      жизнь она такая, кто у власти тот и прав. всегда прав даже если не прав.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +549

      Жентус 5 марта 2019, 10:50

      А что из государственного то? Сразу из кармана журналиста Егорова берут)
      Когда люди не бум бум в финансах, а свой нос суют и орут на каждом углу.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 5 марта 2019, 10:37

      И что? Газпром та же история. Не хотят люди вроде Абрамовича спонсировать российский футбол.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 5 марта 2019, 10:27

      Все на дотациях , без исключения -- всё на народные деньги -- других не бывает !

      7
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Zenmaster 5 марта 2019, 11:28

      в нашей стране это уже деньги чинуш и олигархов ибо на народ тратится по минимуму.

      16
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 марта 2019, 10:26

      мы нищеброды тут строчим по клаве а им по х...й и посмеиваются

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Garrincha58 5 марта 2019, 13:51

      Не до смеха им сейчас,злыдни госдеповские грозятся конфисковать у них всё непосильным трудом нажитое.Кроме того негодяи вашингтонские считают ,что все эти вывезенные из страны триллионы украдены у России,и хотят посадить на длительные сроки наших бизнесьменов и особо талантливых чиновников.

      6
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 5 марта 2019, 10:09

      Скажите, а зачем нам такой футбол, а тем более такое монопольное РЖД??? Такой футбол никогда развиваться не будет, он себя уже сожрал и принялся за нас. Футбол это для Мутко, а вот РЖД для нас, это убийца российской экономики, тарифы на всё запредельные и плюс футболистов нахлебников содержит за наш счёт. А что на это скажет товарищ Кудрин?

      14
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      Рейтинг: +67330

      portero > Александр52 5 марта 2019, 11:24

      да у нас куда посмотришь везде монополия, кучки чиновников у власти , в любом маленьком городке своя свора

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