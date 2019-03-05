Журналист Егоров: «Локомотив» ежегодно получает от госкомпании «РЖД» около 5,5 миллиарда рублей»

Деньги есть ,но не про нашу честь.
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, какие финансовые вливания от государства получает «Локомотив». Москвичи – действующие чемпионы России.
«Клуб получает из государственного бюджета, из госкомпании «РЖД», около 5,5 миллиарда рублей в год. Рано или поздно возникнет вопрос, зачем компания тратит на клуб такие деньги», – считает Егоров.
- «Локомотив» в РПЛ идет пятым.
- Чистая прибыль «РЖД» за 2017 год – более 139 миллиардов рублей.
- Также компания поддерживает ХК «Локомотив» (Ярославль), БК «Локомотив-Кубань» (Краснодар).