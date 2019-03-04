Адриано – лучший игрок «Спартака» в прошлом сезоне. Бразилец получит «Золотого кабана»

Живой был бы прикольнее!
Болельщики «Спартака» путем голосования определили лучшего футболиста команды в сезоне-2017/18. Приз «Золотой кабан» получит нападающий Луис Адриано.
Награду бразилец получит на одном из ближайших домашних матчей. «Спартак» по итогам прошлого сезона занял в РПЛ третье место.
- В прошлом розыгрыше РПЛ Адриано провел 25 матчей, забил десять голов, сделал шесть результативных передач.
- Бразилец выступает за москвичей с 2017 года.
- Вместе с командой он становился чемпионом России.