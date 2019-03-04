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    Адриано – лучший игрок «Спартака» в прошлом сезоне. Бразилец получит «Золотого кабана»

    Болельщики «Спартака» путем голосования определили лучшего футболиста команды в сезоне-2017/18. Приз «Золотой кабан» получит нападающий Луис Адриано.

    Награду бразилец получит на одном из ближайших домашних матчей. «Спартак» по итогам прошлого сезона занял в РПЛ третье место.

    • В прошлом розыгрыше РПЛ Адриано провел 25 матчей, забил десять голов, сделал шесть результативных передач.
    • Бразилец выступает за москвичей с 2017 года.
    • Вместе с командой он становился чемпионом России.

    Источник: Твиттер «Спартака»

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    04.03.2019 23:58
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 5 марта 2019, 14:01

      Живой был бы прикольнее!

      0
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      ...
      Рейтинг: +2403

      SarJr > Старикан 5 марта 2019, 14:03

      Бразилец и так бегать умеет. А вот нашему кому полезно было бы потрениться быстро бегать)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2403

      SarJr 5 марта 2019, 10:28

      У всех награды как награды : мячики, бутцы, перчатки золотые... И только у нас золотая свинья!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > SarJr 5 марта 2019, 10:41

      Все правильно, по-принадлежности.

      2
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      Рейтинг: +67330

      portero 5 марта 2019, 09:46

      у него только клыки и копыта золотые, а сам нет

      11
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 марта 2019, 08:11

      А кабан кастрированный?

      0
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      Рейтинг: +67330

      portero > vladimir-7 5 марта 2019, 09:48

      на фото надо посмотреть , те что я видел фас клыки видны

      11
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      Рейтинг: +379

      o33uk 5 марта 2019, 01:12

      Интересно как такой приз будут вручать Гулиеву?Возьмёт ли?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 марта 2019, 00:01

      Адриано свинью подсунули.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +67330

      portero > prezent2017 5 марта 2019, 09:47

      может там настоящий кабан со всеми причиндалами

      11
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