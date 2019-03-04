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    Игрок «Вест Хэма» Снодграсс матерился на допинг-контроле. FA выдвинула обвинение

    Футбольная ассоциация Англии недовольна поведением полузащитника «Вест Хэма» Роберта Снодграсса на допинг-контроле. Игрок в присутствии специалистов нецензурно выражался – матерился.

    Инцидент случился на базе лондонского клуба, куда приехали допинг-офицеры. Они пожаловались на игрока, из-за чего FA выдвинула официальное обвинение. Хавбек должен ответить на него до 18 марта.

    • Снодграсс в текущем сезоне АПЛ провел 26 матчей, забил два гола, сделал пять результативных пасов.
    • Главное достижение в карьере – победа в плей-офф высшего шотландского дивизиона со «Стерлингом» в 2007 году.
    • «Вест Хэм» в АПЛ идет девятым.

    Источник: Sky Sports

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    04.03.2019 23:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 5 марта 2019, 08:20

      Снодграсс означает, по-моему, "мягкая трава", что-то Роберт больше похож на колючие кусты.

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      Рейтинг: +3754

      Yev 5 марта 2019, 01:20

      Вот они балбесы со своими факами. Учите дурочки русский мат, он более выразительный и его никто в юропах не понимает.

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