Игрок «Вест Хэма» Снодграсс матерился на допинг-контроле. FA выдвинула обвинение

Снодграсс означает, по-моему, "мягкая трава", что-то Роберт больше похож на колючие кусты.
Футбольная ассоциация Англии недовольна поведением полузащитника «Вест Хэма» Роберта Снодграсса на допинг-контроле. Игрок в присутствии специалистов нецензурно выражался – матерился.
Инцидент случился на базе лондонского клуба, куда приехали допинг-офицеры. Они пожаловались на игрока, из-за чего FA выдвинула официальное обвинение. Хавбек должен ответить на него до 18 марта.
- Снодграсс в текущем сезоне АПЛ провел 26 матчей, забил два гола, сделал пять результативных пасов.
- Главное достижение в карьере – победа в плей-офф высшего шотландского дивизиона со «Стерлингом» в 2007 году.
- «Вест Хэм» в АПЛ идет девятым.