Игрок «Вест Хэма» Снодграсс матерился на допинг-контроле. FA выдвинула обвинение

Футбольная ассоциация Англии недовольна поведением полузащитника «Вест Хэма» Роберта Снодграсса на допинг-контроле. Игрок в присутствии специалистов нецензурно выражался – матерился.

Инцидент случился на базе лондонского клуба, куда приехали допинг-офицеры. Они пожаловались на игрока, из-за чего FA выдвинула официальное обвинение. Хавбек должен ответить на него до 18 марта.