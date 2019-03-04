«ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед»: британцы при Сульшере в гостевых матчах только выигрывают

При Сульшере стабильность команды радует, после поражения от ПСЖ, МЮ продолжал играть в свой футбол
В среду, 6 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Обратим внимание на статистику британцев в гостевых встречах.
При Уле-Гуннаре Сульшере «Юнайтед» в гостевых матчах только побеждает. Всего при норвежце, назначенном в декабре, команда провела восемь таких поединков.
- Первая игра с французами закончилась победой парижан – 2:0.
- «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.
- «Юнайтед» занимает в АПЛ четвертое место.