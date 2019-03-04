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    «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед»: британцы при Сульшере в гостевых матчах только выигрывают

    В среду, 6 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Обратим внимание на статистику британцев в гостевых встречах.

    При Уле-Гуннаре Сульшере «Юнайтед» в гостевых матчах только побеждает. Всего при норвежце, назначенном в декабре, команда провела восемь таких поединков.

    • Первая игра с французами закончилась победой парижан – 2:0.
    • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.
    • «Юнайтед» занимает в АПЛ четвертое место.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2019 22:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19

      Mikael/001 6 марта 2019, 12:11

      При Сульшере стабильность команды радует, после поражения от ПСЖ, МЮ продолжал играть в свой футбол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 5 марта 2019, 01:27

      Желаю им, для сохранения традиции выиграть 0:1 и как всегда великими вернутся в своё туманное болото.

      -1
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