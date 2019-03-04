«ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед»: британцы при Сульшере в гостевых матчах только выигрывают

В среду, 6 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Обратим внимание на статистику британцев в гостевых встречах.

При Уле-Гуннаре Сульшере «Юнайтед» в гостевых матчах только побеждает. Всего при норвежце, назначенном в декабре, команда провела восемь таких поединков.