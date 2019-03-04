Участник шоу «Однажды в России» посетил игру «Спартак» – «Краснодар» и сфотографировался с Кутеповым

Российский комик, участник шоу «Однажды в России» и ведущий шоу «Где логика?» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев посетил матч 18-го тура РПЛ «Спартак» – «Краснодар» (1:1).

После игры защитник красно-белых Илья Кутепов опубликовал в инстаграме совместное фото с Мусагалиевым.

«Всегда приятно встретить на нашем стадионе таких творческих и креативных людей», – написал футболист.

В настоящее время Кутепов восстанавливается от травмы.