Участник шоу «Однажды в России» посетил игру «Спартак» – «Краснодар» и сфотографировался с Кутеповым

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Российский комик, участник шоу «Однажды в России» и ведущий шоу «Где логика?» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев посетил матч 18-го тура РПЛ «Спартак» – «Краснодар» (1:1).
После игры защитник красно-белых Илья Кутепов опубликовал в инстаграме совместное фото с Мусагалиевым.
«Всегда приятно встретить на нашем стадионе таких творческих и креативных людей», – написал футболист.
В настоящее время Кутепов восстанавливается от травмы.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает