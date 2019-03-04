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    Участник шоу «Однажды в России» посетил игру «Спартак» – «Краснодар» и сфотографировался с Кутеповым

    Российский комик, участник шоу «Однажды в России» и ведущий шоу «Где логика?» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев посетил матч 18-го тура РПЛ «Спартак»«Краснодар» (1:1).

    После игры защитник красно-белых Илья Кутепов опубликовал в инстаграме совместное фото с Мусагалиевым.

    «Всегда приятно встретить на нашем стадионе таких творческих и креативных людей», – написал футболист.

    В настоящее время Кутепов восстанавливается от травмы.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Ильи Кутепова

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    04.03.2019 16:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 5 марта 2019, 15:05

      и чееее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 11:46

      Для меня этот канал закрыт.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 4 марта 2019, 21:43

      Плакать или радоваться?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 4 марта 2019, 18:53

      Интересно, кого тут Пирятин, Мусагалиев а или Кутепова?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 4 марта 2019, 18:36

      Надо срочно поднять Кутепову зарплату. На приличные штаны не хватает, приходится в рванине ходить.. )))

      2
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