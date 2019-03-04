«Челси» заказал торт для Рюдигера на Самарском кондитерском комбинате

«Крылья Советов» в твиттере сообщили, что Самарский булочно-кондитерский комбинат изготовил торт по заказу «Челси». Вчера, 3 марта, защитнику лондонцев Антонио Рюдигеру исполнилось 26 лет.

«Партнер «Крыльев Советов» Самарский булочно-кондитерский комбинат выходит на международный уровень. Сотрудники комбината изготовили торт по заказу «Челси» для игрока лондонского клуба Тони Рюдигера и добавили на него флаг нашей команды. Это победа», – говорится в сообщении пресс-службы синих.

Рюдигер выступает за «Челси» с июля 2017 года.

UPD: вероятно, официальный аккаунт «Крыльев Советов» в твиттере пошутил, опубликовав эту информацию. Рюдигер родился в Сьерра-Леоне, стране, цвета флага которой идентичны с цветами на флаге самарского клуба.