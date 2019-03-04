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    «Челси» заказал торт для Рюдигера на Самарском кондитерском комбинате

    «Крылья Советов» в твиттере сообщили, что Самарский булочно-кондитерский комбинат изготовил торт по заказу «Челси». Вчера, 3 марта, защитнику лондонцев Антонио Рюдигеру исполнилось 26 лет.

    «Партнер «Крыльев Советов» Самарский булочно-кондитерский комбинат выходит на международный уровень. Сотрудники комбината изготовили торт по заказу «Челси» для игрока лондонского клуба Тони Рюдигера и добавили на него флаг нашей команды. Это победа», – говорится в сообщении пресс-службы синих.

    Рюдигер выступает за «Челси» с июля 2017 года.

    UPD: вероятно, официальный аккаунт «Крыльев Советов» в твиттере пошутил, опубликовав эту информацию. Рюдигер родился в Сьерра-Леоне, стране, цвета флага которой идентичны с цветами на флаге самарского клуба.

    Источник: Твиттер «Крыльев Советов»

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    04.03.2019 16:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 11:41

      Ему надо срочно переходить в КС ,каждый день будет такие торты есть.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +90

      Cheappy 5 марта 2019, 11:20

      Тони ошарашен таким подарком))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 4 марта 2019, 21:44

      Совсем Абрашу затроллили! Он сейчас рассердится,купит "КС" вместе со стадионом и участком Волги и закроет их нахрен!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 4 марта 2019, 20:00

      Ххахаахах, ну конечно, а какой бред будет дальше интересно

      2
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      Рейтинг: +729

      deimos88 4 марта 2019, 19:30

      Судя по нему рассчитывал на премию, а не на торт

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 4 марта 2019, 19:14

      Вспомнился роман Generation П: "Лефортовский Кондитерский Комбинат"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1369

      Hoahin 4 марта 2019, 17:44

      Они туда не флаг крыльев советов добавили, а флаг Серра-Леоне, родины Рюдигера)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Hoahin 4 марта 2019, 20:30

      Да ладно? Ты так думаешь?

      -1
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      Рейтинг: +718

      ДВС 4 марта 2019, 17:25

      Судя по фотке, Рюдигер офигел.

      2
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