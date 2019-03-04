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    «Покойся с миром». «Зенит» почтил память солиста The Prodigy

    Англоязычный твиттер «Зенита» почтил память солиста британской электронной группы The Prodigy Кита Флинта.

    Сегодня, 4 марта, музыканта обнаружили мертвым в своем доме в городе Данмоу в графстве Эссекс.

    «Покойся с миром, Кит Флинт. The Prodigy играли на нашем старом стадионе «Петровский» еще в 2014 году. Он вел себя абсолютно по-джентльменски, будучи у нас в гостях», – говорится в сообщении петербуржцев.

    • The Prodigy была образована в 1990 году Флинтом, его другом Лироем Торнхиллом и ди-джеем Лиамом Хоулеттом.
    • В 1996-м Флинт стал вокалистом группы.
    • На сегодняшний день The Prodigy выпустили восемь студийных альбомов.

    Источник: Твиттер «Зенита»

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    04.03.2019 15:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 5 марта 2019, 01:10

      Не охота брюзжать. Но 2 марта в Питере умер Нобелевский лауреат Жорес Алферов. Ему было 88, из которых около 70 лет он учился, жил и работал в Питере. И там же его 5 марта хоронят. Придумал технологию, благодаря которой во многом работают моб. телефоны, лазеры и прочее. Но про него не вспомнили. Вот цена патриотизма. И ума - тоже.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 4 марта 2019, 21:54

      Соболезную.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 4 марта 2019, 16:43

      всё...! "продиджи" можно распускать.... там всё на одиозности Флинте держалось.... яркий след всё же успел оставить...

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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот > Project Бабангида 4 марта 2019, 20:43

      Ни в коем случае. Prodigy - это прежде всего Лиам Хоулетт. В 2004-м вышел альбом без Кита и без Максима, и ничего.

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