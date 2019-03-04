«Покойся с миром». «Зенит» почтил память солиста The Prodigy

Не охота брюзжать. Но 2 марта в Питере умер Нобелевский лауреат Жорес Алферов. Ему было 88, из которых около 70 лет он учился, жил и работал в Питере. И там же его 5 марта хоронят. Придумал технологию, благодаря которой во многом работают моб. телефоны, лазеры и прочее. Но про него не вспомнили. Вот цена патриотизма. И ума - тоже.
Англоязычный твиттер «Зенита» почтил память солиста британской электронной группы The Prodigy Кита Флинта.
Сегодня, 4 марта, музыканта обнаружили мертвым в своем доме в городе Данмоу в графстве Эссекс.
«Покойся с миром, Кит Флинт. The Prodigy играли на нашем старом стадионе «Петровский» еще в 2014 году. Он вел себя абсолютно по-джентльменски, будучи у нас в гостях», – говорится в сообщении петербуржцев.
- The Prodigy была образована в 1990 году Флинтом, его другом Лироем Торнхиллом и ди-джеем Лиамом Хоулеттом.
- В 1996-м Флинт стал вокалистом группы.
- На сегодняшний день The Prodigy выпустили восемь студийных альбомов.
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— FC Zenit in English (@fczenit_en) 4 марта 2019 г.