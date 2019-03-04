«Покойся с миром». «Зенит» почтил память солиста The Prodigy

Англоязычный твиттер «Зенита» почтил память солиста британской электронной группы The Prodigy Кита Флинта.

Сегодня, 4 марта, музыканта обнаружили мертвым в своем доме в городе Данмоу в графстве Эссекс.

«Покойся с миром, Кит Флинт. The Prodigy играли на нашем старом стадионе «Петровский» еще в 2014 году. Он вел себя абсолютно по-джентльменски, будучи у нас в гостях», – говорится в сообщении петербуржцев.

The Prodigy была образована в 1990 году Флинтом, его другом Лироем Торнхиллом и ди-джеем Лиамом Хоулеттом .

и ди-джеем . В 1996-м Флинт стал вокалистом группы.

На сегодняшний день The Prodigy выпустили восемь студийных альбомов.